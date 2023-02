6 NATIONS 2023 - Français et Écossais s'affrontent ce dimanche à 16 heures pour le compte de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. C'est la 100e confrontation entre les deux nations, l'occasion de faire un petit bilan chiffré.

Il est évident qu'au moment d'entrer sur la pelouse, les acteurs de ce match, qu'ils soient du côté de Fabien Galthié ou de Gregor Townsend, auront peu d'intérêt pour cette statistique. Il faut dire que le XV de France est le tenant du titre de cette compétition et la défaite en Irlande aura remobilisé les joueurs après avoir obtenu 14 succès de rang. De l'autre côté, les Écossais sont parvenus à empocher deux victoires bonifiées. Un départ canon qui est le meilleur depuis 1996. Le XV de Chardon est donc toujours en lice pour le grand chelem.

Mais ce chiffre marque toutefois l'histoire du rugby mondial puisque c'est la centième confrontation entre la France et l'Écosse. Le bilan ? Il est positif pour la France, avec 57 victoires, trois nuls et 39 défaites. Le premier de ces 99 matchs a eu lieu le 22 janvier 1910 (27-0) dans le cadre du premier Tournoi des V Nations à l'occasion de l'intégration de la France.

Le plus large écart en faveur du XV de France était la victoire 51-9 à l'automne 2003. La plus large victoire écossaise, c'est celle du 20 janvier 1912 (31-3). Quant aux séries, la meilleure côté tricolore est celle de 10 victoires d'affilée qui a eu lieu entre 2007 et 2015. La plus longue série de succès pour l'Écosse, elle a eu lieu entre 1925 et 1929 (5 victoires).

Côté palmarès, la France est devant, avec 18 trophées et 10 grands chelems, contre 14 titres et 3 sacres suprêmes pour le XV du Chardon.