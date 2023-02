Retrouvez toutes les dernières informations transferts grâce à Midi Olympique. À Brive, on en sait plus sur le staff. À Lyon, le remplaçement de Tuisova, Arnold, Veredamu et Nakaitaci avance, tout comme la préparation de la saison prochaine du SU Agen.

Leicester > Cotter aurait refusé l'offre de Leicester Alors qu'il a quitté son poste de sélectionneur des Fidji début février, le nom de Vern Cotter revient régulièrement sur le marché ces dernières semaines. Il aurait notamment été le choix numéro un de Leicester pour la saison à venir, les Tigers ayant vu Steve Borthwick prendre récemment la tête de l'équipe nationale anglaise. Mais, selon nos informations, le technicien néo-zélandais aurait repoussé les avances du club anglais. Cotter, qui a officié à Clermont, Montpellier et en écosse (sélectionneur), pourrait privilégier un retour en France.Son nom avait notamment circulé à Bordeaux, avant que Laurent Marti ne fasse de Yannick Bru sa priorité. Il est aussi évoqué à Perpignan plus récemment, où de nombreux CV sont à l'étude. Colomiers > Le Fidjien Tamani pour deux ans Comme révélé sur Rugbyrama.fr, Colomiers rugby a bouclé une nouvelle arrivée pour la saison prochaine. Joseva Tamani (1,95 m, 111 kg), troisième ligne centre ou aile, débarque ainsi en provenance des Fijian Drua. Il s'est engagé jusqu'en 2025. Âgé de 25 ans, il a aussi évolué en Australie aux Melbourne Rebels. Il vient pallier les départs de Yann Peysson, numéro 8 en partance pour Castres, et de Pierre-Samuel Pacheco, flanker qui sera lyonnais la saison prochaine. Galles > Hawkins vers Exeter L'exode des joueurs gallois se précise. Selon nos informations, le prometteur centre international Joe Hawkins (20 ans, 3 sélections) serait en partance pour Exeter. Le joueur de Swansea a été aligné en 12 lors des deux premières journées du Tournoi des 6 Nations.