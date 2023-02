TRANSFERTS - Selon nos informations, Colomiers rugby a bouclé une nouvelle arrivée pour la saison prochaine. Joseva Tamani, numéro 8 pouvant jouer flanker, signe en faveur de la Colombe jusqu'en 2025.

Colomiers rugby fait face cette saison à une situation peu habituelle, avec 21 joueurs en fins de contrat en juin prochain. Soucieux d'avancer au plus vite, les dirigeants columérins ont enregistré la signature d'une nouvelle recrue selon nos informations. Joseva Tamani, troisième ligne centre ou aile, débarque ainsi en provenance des Fijian Drua pour évoluer dans le club à la Colombe à compter de la saison prochaine. "Joe" Tamani (1,85m, 108kg) signe jusqu'en 2025.

Âgé de 25 ans, ce joueur de style franchisseur et précieux en touche a fait ses preuves jusqu'à faire partie de la franchise des Fijian Drua qui prend part au Super Rugby depuis un an (11 matchs disputés dont 7 en tant que titulaire ; 1 essai). Deux années plus tôt, il avait intégré le groupe des Melbourne Rebels.

Du côté de Michel-Bendichou, le Fidjien vient pallier les départs de Yann Peysson, numéro 8 en partance pour Castres, et Pierre-Samuel Pacheco, flanker qui sera lyonnais la saison prochaine.