TOP 14 - Cadenassé puis avec 5 minutes de folie en fin de partie. Le match entre Toulon et Toulouse de la 18e journée de Top 14 débouche sur une victoire varoise 17-6. Et ce au prix d’une rencontre marquée par une défense acharnée des Toulonnais. Au stade Vélodrome de Marseille, cette victoire est décrochée malgré le carton rouge reçu par le capitaine varois Sergio Parisse à la 33e minute. Et le Stade toulousain repart même à vide.

Le stade Vélodrome de Marseille a l’habitude d’un rythme endiablé cette saison en football et l’affiche de Top 14 entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade toulousain promettait dans cette 18e journée. Mais longtemps, les spectateurs ont assisté à un match cadenassé. Après un échange d’amabilités entre les buteurs Serin (8e) et Jaminet (11e), les Varois prennent les devants grâce à une action initiée par Baptiste Serin.

Le RCT bat Toulouse dans un match terne au Vélodrome



Le film du match \ud83d\udc49https://t.co/Bn0X13zykz pic.twitter.com/6oHgb1I540 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Le demi de mêlée lance une offensive depuis ses 40 mètres après un bras cassé. Les Toulonnais renversent le jeu vers la gauche du terrain avec une longue sautée puis après une progression de Waisea, ils font rebondir à l'opposé et Ihaia West alerte Facundo Isa pour le premier essai de la partie (16e).

Facundo Isa marque le premier essai de la rencontre et celui qui permettra au RCT de rester devant toute la partie. Icon Sport - Alexandre Dimou

Le RCT mène alors 10-3 et oppose une défense de fer aux Haut-Garonnais. Une défense rude, trop même sur un placage à retournement de Sergio Parisse sur Pierre-Louis Barassi (33e). Le capitaine varois récolte alors un carton rouge et son équipe doit résister aux assauts adverses. Ce qu’elle fait malgré une conquête en touche en souffrance. Le RCT applique alors une stratégie d’occupation très simple. Et applique une défense hermétique face à une équipe de Toulouse que l’on connaît habituellement plus inspirée et huilée offensivement. Les Haut-Garonnais confondent même vitesse et précipitation sur quelques offensives.

Toulon avec cœur, Toulouse à vide

Alors que l’on pense qu’ils vont finir par faire craquer les Varois, les visiteurs manquent d'ailleurs quelques opportunités. Au pied et de loin par Melvyn Jaminet (39e puis 45e) avant d’en convertir une (65e). Les Toulousains sont encore à l’affût dans la dernière ligne droite. Mais cela ne paie pas. Au contraire, alors que Wainiqolo récolte un carton jaune et laisse le RCT à 13, Elstadt écope à son tour d’un carton rouge au même moment (73e). A 13 contre 14, l’équipe varoise aurait pu cèder et exploser. Au contraire, elle réussit enfin à capter quelques munitions en touche, se resserre sur des ballons portés.

Top 14 - Baptiste Serin, demi de mêlée du RCT contre Toulouse Icon Sport - Alexandre Dimou

Et derrière l’un d’eux, Baptiste Serin finit par trouver un trou de souris pour assurer la victoire de son équipe (17-6, 79e). Dans cette fin de match, le rythme s’emballe alors. Les Varois jouent leur va-tout sur la dernière offensive pour aller chercher un éventuel bonus offensif avec un troisième essai et les Toulousains veulent eux récupérer un bonus défensif. Cela donne une dernière offensive endiablée à l’issue de laquelle Arthur Retière déboule dans le camp varois… mais se fait propulser en touche par Ihaia West au moment d’aplatir en coin (80e+3). Le score ne bouge plus (17-6).

Toulon s’impose avec courage, défense et ténacité. Et s’offre un troisième succès consécutif dans ce Top 14. Un résultat précieux dans la course à la phase finale. En face, le Stade toulousain aura voyagé à vide. C’est rare !