Pro D2 - Le leader du championnat se déplaçait vendredi 17 février chez le treizième, Montauban, pour le compte de la 21e journée. Les Oyonnaxiens ont décroché un premier succès en terres montalbanaises en s'imposant 34 à 21 face à l'USM et continuent d’écrire l’histoire. Au classement, Oyonnax maintien son dauphin à 20 unités. Les Sapiacains restent, eux, à portée de tir du premier relégable.



La semaine dernière, le leader omnipotent de la Pro D2 avait relancé la machine en s’imposant avec la manière face au Biarritz Olympique après deux revers de rang contre Mont-de-Marsan et Rouen. Ce soir sur la pelouse de Sapiac, Oyonnax a continué d’écrire l’histoire. Avec une équipe remaniée, les joueurs de Joe El Abd ont décroché leur premier succès en terres montalbanaises et s'imposant 31 à 24 face à l'USM, mettant fin à un siècle de désillusions dans le Tarn-et-Garonne. Avec 20 points d’avance sur son premier poursuivant, l'équipe haut-bugiste poursuit son récital en tête du championnat. Sans le bonus défensif, l’US Montauban est, elle, à trois unités de la zone rouge.

Trois essais inscrits par la jeunesse d'Oyonnax

Alors qu’ils avaient mis à peine cinq minutes à inscrire leur premier essai face aux Basques la semaine passée, les Oyonnaxiens ont cette fois mis une vingtaine de minutes avant de dérouler leur rugby. Dès l’entame du match, ils se sont fait surprendre par un drop du demi d’ouverture montalbanais, Jérôme Bosviel (3-0, 3e). Mais la réaction des Aindinois ne s’est pas fait attendre. Elle est venue de sa jeune garde, auteure de trois des quatre essais d’Oyonnax ce soir. D'abord sur une feinte de passe de son jeune demi d’ouverture pour sa première réalisation sous le maillot des Rouge et Noir à 20 ans. Dans la foulée, Justin Bouraux transformait son essai et permettait aux siens de reprendre l'avantage au tableau d'affichage (3-7, 9e).

Démarrait alors un chassé-croisé entre les deux formations (9-7, 20e puis 12-10 25e) jusqu’à ce que les joueurs de Joe El Abd ne décident d'accélérer le rythme en inscrivant deux autres essais en cinq minutes. Une première fois sur un lancement de jeu en mêlée fermée, conclut par Léo Trailles (23 ans) avant la demi-heure de jeu. Puis après un lancer en touche, avec Aurélien Callandet à la finition sur les extérieurs (12-24, 36e). En face, les locaux ont fait le dos rond et profité de l'indiscipline des Oyonnaxiens pour inscrire deux pénalités supplémentaires avant la pause et revenir aux vestiaires avec 6 unités de retard (24-18, 40e).

Montauban ne concrétise pas ses temps forts

Comme dans le premier acte, c'est une pénalité de presque 50 mètres que passait le buteur de Montauban, Jérôme Bosviel, impérial face aux perches ce soir (6/6) qui permettait aux Sapiacains de rester dans la course (21-27 48e). Oyonnax s'en remettait encore à sa jeunesse pour planter un quatrième essai et faire le break. Pour sa première titularisation, Steve Mafi venait conclure le gros travail de sape des avants oyonnaxiens et permettre aux visiteurs de mener 34 à 21 après la transformation de Justin Bouraux (55e).

Devant son public, Montauban poussait pour revenir mais manquait à trois reprises d'aplatir en terre promise. Le Sud-Africain, Shaun Venter s'y essayait le premier en jouant vite une pénalité mais un en-avant dans l'en-but du numéro 9 de l'USM le privait de l'essai. Après l'heure de jeu, c'est un grattage gagnant devant sa ligne de Lebas qui les empêchait de conclure leur temps fort. Puis une maladresse de main de l'ailier Baptiste Guillemin venait une fois de plus annihiler les velléités montalbanaises.

Malgré la botte de BOSVIEL, pas de victoire ce soir à Sapiac. RDV la semaine prochaine pour un match décisif pour le maintien.#AllezSapiac #USMOYO️ pic.twitter.com/mbd8rVzz2k — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) February 17, 2023

Une ultime pénalité de Justin Bouraux à cinq minutes du terme scellait définitivement la victoire historique d'Oyonnax dans le Tarn-et-Garonne (21-34, 75e). Malgré des déchets en touche et moins d'assurance en mêlée fermée, le leader du championnat filait vers un 16e succès quand Montauban voyait fondre son avance sur le premier barragiste.