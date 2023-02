Depuis la défaite subie samedi dernier en Irlande, la fraîcheur physique des joueurs du XV de France pose question. D'un côté Antoine Dupont, qui, complètement émoussé et touché, ne s'est pas présenté en conférence de presse d'après-match, et de l'autre Grégory Alldritt. Dans les colonnes d'Actu Rugby, Aubin Hueber a évoqué la situation du numéro huit de La Rochelle. L'ancien demi de mêlée ne cache pas son inquiétude.

Il nous avait habitués au sublime, notamment durant le Tournoi des 6 Nations 2022. Élément indéboulonnable du système de Fabien Galthié depuis de longs mois, Grégory Alldritt travers une période compliquée. Peu en vue face à l'Italie, le Rochelais n'a pas été à son niveau en Irlande.

Des prestations en demi-teinte qui ont poussé le staff du Xv de France à la remplacer au cours de la seconde période. À Rome, Alldritt est sorti à l'heure de jeu, ce fut dix minutes plus tôt face à Dublin.

Auprès d'Actu Rugby, Aubin Hueber s'est exprimé sur cette baisse de régime du maritime. L'ancien entraîneur de Toulon ne cache pas son inquiétude à propos de la condition physique du joueur de 25 ans : "Il m'inquiète énormément. Son entraîneur à La Rochelle, Ronan O'Gara, le fait jouer tous les matchs quatre-vingt minutes. Il est cramé, on le sent."

Le natif de Tarbes est même allé encore un peu plus loin, évoquant notamment le Mondial qui approche à grands pas : "S'il n'y a pas une écision prise entre les Bleus et son club, je ne pense pas qu'il puisse partir à la Coupe du monde. Ou alors, il sera vraiment épuisé."

Le Rochelais est le joueur du groupe France qui a le plus joué cette saison. SUSA / Icon Sport

Le joueur du XV de France le plus utilisé cette saison

Les satistiques ne devraient pas rassurer les plus inquiets au sujet du rendement du Rochelais. Depuis le début de la saison, c'est le Français qui a passé le plus de minutes sur le terrain (club + sélection nationale additionnés). Pour le moment, le total s'élève à 1354 minutes pour le champion d'Europe 2022. Au total, il a disputé 19 rencontres lors de cet exercice 2022/2023, dont 13 en intégralité. Il n'a été remplaçant qu'à une seule reprise, c'était face à Bordeaux-Bègles le 23 décembre dernier.

Si on prend les données des autres Bleus, Alldritt devance de justesse Ethan Dumortier (1338). Le Lyonnais explose cette saison et enchaîne les rencontres. Au niveau du pack, c'est Anthony Jelonch qui occupe la deuxième place avec 1304 minutes jouées. Yoram Moefana (1302) étant le quatrième et dernier membre du groupe France à avoir dépassé la barre des 1300 minutes cette saison.

Pour simple titre de comparaison, le numéro huit de l'Irlande, Caelan Doris, n'a joué "que" 923 minutes depuis le coup d'envoi de cet exercice.

