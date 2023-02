Déçu de la fin de série des siens, l’ouvreur des Bleus regrettait moins les velléités offensives de son équipe qu’un sentiment d’infériorité physique, notamment dans le dernier quart d’heure.

Quel sentiment vous anime à chaud, après cette défaite qui met un terme à votre série de 13 victoires ?

L’équipe s’est donné les moyens de rivaliser avec l’Irlande, chacun s’est donné à 200 %, notamment en défense. Ce goût de la défaite, on l’avait un peu oublié et on n’aime pas trop ça. Ce n’est pas une piqûre de rappel, ça nous démontre simplement le travail qu’il nous reste à accomplir pour être à la hauteur d’une équipe comme ça, qui règne sur le rugby mondial depuis un an et demi. Au moins, dans l’état d’esprit, cela n’avait rien à voir avec la semaine dernière et ça fait partie des choses positives qu’il faut retenir de ce match.

Avez-vous le sentiment de vous être trop exposés dans votre propre camp en première période, comme l’a regretté Fabien Galthié ?

À chaud, on n’a pas trop de regret par rapport à ça. On a fait quelques actions incroyables, je ne pense pas qu’on aurait réussi à marquer un aussi bel essai que celui de Damian Penaud sans cette volonté de déplacer le ballon et jouer depuis notre propre camp. C’est surtout que pour gagner un match face à la meilleure nation mondiale, il faut gommer certaines petites erreurs que nous avons commises.

Après la rencontre, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur la physionomie de ce match en Irlande.



Ses propos > https://t.co/0CWzQD4LM4#FRAIRL #SixNations #IREvFRA pic.twitter.com/1zdhRMQM9V — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 11, 2023

Les temps forts irlandais dans vos 22 mètres avaient un côté inexorable, même si vous êtes parvenus à plusieurs reprises à les empêcher d’aplatir...

L’Irlande, c’est aux trois-quarts l’équipe du Leinster qui joue toute l’année ensemble et dispute beaucoup de moins de matchs que nous. Tout ça compte aussi beaucoup à la fin de la rencontre : alors qu’on était physiquement en train de pécher, on avait le sentiment qu’eux auraient pu jouer deux jours. Cela fait partie des paramètres qui expliquent leur performance même si c’est vrai que leur rugby est hyper huilé et qu’ils le maîtrisent à merveille.

Quels objectifs donner à cette fin de Tournoi, désormais ?

Il y a encore des choses à jouer. L’Irlande peut tout à fait encore faire un faux-pas, à nous de nous donner les moyens de faire le mieux possible contre l’Ecosse et pour toute la suite du Tournoi, parce qu’il y a de gros matchs qui nous attendent et doivent nous permettre de corriger le tir.