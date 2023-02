PRO D2 - Colomiers rugby est revenu de Montauban sans le moindre point. Si on est loin d'une urgence comptable, la réception de Béziers doit être quand même envisagée comme une opportunité de repartir de l'avant, tant dans les résultats que dans le jeu.

La défaite à Montauban, même si elle survient dans un derby et que revenir à Colomiers sans le moindre point est douloureux, aura eu le mérite de remettre les têtes à l'endroit. Et de pointer les secteurs défaillants, alors que la 20e journée implique forcément quelque part dans un coin de la tête que la dernière ligne droite est proche. « On aurait dû appuyer sur l'accélérateur au retour des vestiaires. C'est ce qu'on a prévu mais on ne l'a pas fait », regrette Julien Sarraute.

Au-delà de la consistance nécessaire à un prétendant à la victoire à l'extérieur et qui plus est contre un rival, Colomiers rugby devra soigner ses statistiques en termes de discipline (lire notre édition du 9 février). C'est en effet un mal qui concerne autant les pénalités que les infériorités numériques et qu'il convient d'éradiquer pour rester le plus compétitif possible.

Des Biterrois qui se portent mieux

Enfin, la défense reste un atout que Colomiers se doit de garder. Ce qui est habituellement une valeur refuge du club haut-garonnais a parfois été faillible dans la cuvette de Sapiac. Et l'entraîneur en chef Julien Sarraute se méfie des offensives biterroises : « C'est une équipe avec une grande confiance, sur une excellente dynamique (six victoires en huit matchs, N.D.L.R.) et qui produit beaucoup de jeu contrairement à ce qu'on pourrait penser. Béziers s'est retrouvé dans le jeu, dans les initiatives et dans les contre-attaques avec un trio arrière très dangereux. » Parmi ce triangle arrière, on retrouve Raffaele Costa Storti, international portugais et deuxième meilleur marqueur du championnat avec 9 essais en 10 matchs.

Ce n'est pas tout, l'ASBH garde des points forts qui lui sont propres depuis plusieurs saisons, c'est ainsi que le paquet d'avants columérins doit s'attendre à un nouveau défi de taille, une semaine après l'USM à Sapiac : « Leur paquet d'avants est rugueux, costaud et aime porter le ballon. On sait les qualités de cette équipe, maintenant c'est à nous de nous focaliser sur notre jeu et son efficacité. » Pour éviter, aussi, une nouvelle déconvenue à domicile qui retarderait la Colombe dans son chemin vers la qualification.