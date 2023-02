PRO D2 - Oyonnax, le leader, se reprend face à Biarritz, Rouen confirme face à Grenoble, Provence s’offre Nevers, Vannes se relance contre Montauban. Angoulême stoppe Massy, Aurillac victorieux face à Carcassonne… Découvrez nos pronostics pour la 20ème journée de Pro D2 !

Oyonnax - Biarritz

Toujours premiers du championnat, les Oyonnaxiens ont toujours un matelas confortable de 15 points d'avance sur le deuxième, Mont de Marsan, et ce malgré les deux revers consécutifs. Alors dans ce choc de haut de tableau face à Biarritz, le leader du championnat devrait reprendre sa marche en avant. Mais attention à Biarritz qui peut poser de sérieux problèmes à cette équipe et pourrait tenter de profiter de la dynamique pour aller faire un coup sur la pelouse de Charles-Mathon.

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax

Rouen - Grenoble

Les Normands restent sur une victoire de prestige face à Oyonnax et veulent confirmer face à un gros du championnat. À domicile Rouen veut enchaîner une deuxième victoire consécutive et prendre un peu d’air dans le ventre mou du championnat. De son côté Grenoble sort d’une victoire contre Agen et veut rester dans le wagon du Top 6 et se déplacera avec des ambitions. Si Grenoble est un adversaire solide, Rouen devrait profiter du soutien de son public pour l’emporter.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Provence - Nevers

Deux petits points séparent les deux équipes. Nevers au porte du Top 6 se déplace à Provence. Nevers qui reste sur deux succès consécutifs veut capitaliser. Mais Provence pourrait bien être le grand gagnant de cette journée en décrochant la victoire sur son terrain face aux Nivernais. Une victoire permettrait donc au locaux de remonter au classement. Mais Nevers qui surfe sur une bonne dynamique pourrait bien gêner son hôte du soir. Provence bénéficiera de l’avantage du terrain pour l’emporter.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby

Vannes - Montauban

Sale temps pour les Bretons en 2023. Les pensionnaires de la Rabine n’ont tout simplement pas gagné en 2023 et ont dégringolé au classement de Pro D2. Alors la réception de Montauban serait le bon moyen de ré-enclencher une dynamique positive et retrouver le top 6 du championnat. Côté Montalbanais la victoire contre Colomiers a permis d’engranger de la confiance mais le déplacement en Bretagne ne devrait pas sourire aux hommes de Pierre-Philippe Lafond, qui se contenteront néanmoins de ramener un point en Occitanie.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Soyaux-Angoulême - Massy

La lanterne rouge accueille son principal rival dans la lutte au maintien. Si les Charentais enchaînent sept défaites de rang, les Franciliens eux restent sur deux succès coup sur coup. Mais le club de Soyaux-Angoulême espère quitter le fond du tableau au profit de son adversaire du soir. Massy malgré sa bonne forme du moment risque donc de retrouver sa position de lanterne rouge lors de ce déplacement à Chanzy.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Aurillac - Carcassonne

Battu une seule fois à domicile cette saison, contre Mont de Marsan, Aurillac devrait épingler le blason de Carcassonne à son tableau de chasse. Les Auvergnats battus à Nevers la semaine passée voudront se relancer pour conserver leur avance sur la zone de relégation. Carcassonne, peu en réussite face à Massy lors de la précédente journée, devrait s’incliner une nouvelle fois en championnat et rester à portée de tir des deux traînards.

Notre pronostic : victoire d’Aurillac

Colomiers - Béziers

Après une bonne série de trois victoires de rang, les Columérins ont connu un petit coup d’arrêt sur la pelouse de Montauban. Alors la réception de Béziers semble être une bonne opportunité pour reprendre la marche en avant vers les sommets du championnat. Mais attention la tâche ne sera pas si aisée car les Héraultais restent sur une série de trois succès de rang et ne seront pas une proie facile. Néanmoins Colomiers devrait finalement faire plier son adversaire.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Agen - Mont-de-Marsan

Soir de choc à Armandie. Le troisième reçoit le deuxième, et dans ce duel de poids lourds, les Landais pourraient bien réaliser la grosse opération du week-end. Malgré une défaite quelque peu surprenante à domicile contre Provence, le dauphin d’Oyonnax se déplace à Agen avec dans l’idée de creuser un peu l’écart avec ses poursuivants. Côté agenais, la défaite à Grenoble a ralenti un peu l’ascension et il se pourrait bien que cette réception des hommes de Patrick Milhet soit une grosse déception pour tenter de se rapprocher d’un concurrent direct.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan