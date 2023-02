TRANSFERTS/TOP 14 - Le troisième ligne de Montpellier Alexandre Bécognée (26 ans, 1 sélections) serait approché par l'Union Bordeaux-Bègles, annonce Midi Libre cette semaine. Désireuse d'acquérir un troisième ligne de haut niveau, l'UBB aurait jeté son dévolu sur celui qui est en fin de contrat à la fin de saison. Un contrat de trois ans est évoqué.

Et si Alexandre Bécognée rejoignait sa ville natale ? Natif de Bordeaux, le troisième ligne serait en tout cas particulièrement lorgné par l'Union Bordeaux-Bègles, selon les informations de Midi Libre. Devenu international lors de la tournée du XV de France en Australie en 2021, Bécognée est en fin de contrat dans l'Hérault à la fin de saison et est donc logiquement convoité. Son profil correspond en tout cas parfaitement à celui recherché par l'UBB, qui se montre très active sur le marché des transferts. Avec la perte de Tom Willis et d'Alban Roussel, les Bordelais sont en quête d'un joueur capable d'évoluer en numéro 8 mais aussi en tant que flanker. Si le club de Laurent Marti a démarché l'international anglais du Stade toulousain Jack Willis, Bécognée rentre parfaitement dans les critères du club girondin.

Il s'agirait ici en plus d'un gros poisson flairé par le futur club de Yannick Bru, comme désiré par Laurent Marti qui avait récemment déclaré dans les colonnes de Sud Ouest : "Il faut s’occuper de recruter des avants car sinon, les facteurs-X sont moins utiles. Il faut densifier et rajeunir le pack". Après avoir conclu l'arrivée de Tevita Tatafu, la troisième ligne de Bordeaux-Bègles aurait proposé un contrat de trois ans à Bécognée. Midi Libre annonce tout de même que les négociations sont loin d'être abouties et que le MHR désirerait accélérer les discussions en vue d'une prolongation de son troisième ligne.