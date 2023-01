TRANSFERTS - Nous vous l'annoncions en début de semaine, c'est désormais officiel. Ce jeudi, les Tokyo Sungoliath ont annoncé le départ de leur joueur, Tevita Tatafu, pour l'Union Bordeaux-Bègles la saison prochaine. Le troisième ligne japonais de 26 ans est la quatrième recrue bordelaise.

Bordeaux-Bègles tient son renfort en troisième ligne. Les Tokyo Sungoliath ont officialisé le départ de Tevita Tatafu pour le club présidé par Laurent Marti à partir de la saison prochaine. Le japonais d'origine tongienne de 26 ans viendra renforcer une troisième ligne bordelaise qui va perdre Alban Roussel et Tom Willis, qui devraient partir au LOU et au Saracens.

Ce renfort est déjà le quatrième joueur pour l'Union Bordeaux-Bègles. Après la signature de Paul Abadie, Romain Latterrade et évidemment Damian Penaud, c'est un nouveau poste qui enregistre une recrue. Avec un nouveau staff aux manettes, avec Yannick Bru et Thibault Giroud, c'est une équipe changée qui démarrera la saison prochaine. Après la quinzième journée, l'UBB est à la quatrième place grâce notamment à ses quatre victoires consécutives. Ce week-end, les bordelo-bèglais se déplacent en Afrique du Sud, pour affronter les Cell C Sharks.