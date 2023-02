Gaël Fickou est devenu ce dimanche le joueur du XV de France ayant joué le plus de matchs dans le Tournoi des 6 Nations. Avec quarante apparitions, la dernière face à l'Italie, le Racingman marque l'histoire déjà l'histoire des Bleus.

\ud83d\udc51 Avec ce 40ème match face à l'Italie, Gaël devient aujourd'hui le joueur du #XVdeFrance ayant joué le plus de match dans le Tournoi des #SixNations !#ITAFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/o8mIn74ALQ — France Rugby (@FranceRugby) February 5, 2023

L'ancien joueur de Toulouse et du Stade français avait commencé son épopée avec le XV de France le 16 mars 2013, à dix-huit ans. Depuis, Gaël Fickou a disputé deux Coupes du monde (2015, 2019) et onze Tournois des 6 Nations. Avec 75 sélections, il est le joueur le plus capé du groupe choisi par Fabien Galthié. Homme de base du sélectionneur des Bleus, Gaël Fickou était du Grand chelem 2022 réalisé par le XV de France. Le Racingman a connu trois sélectionneurs jusqu'à présent avec Philippe Saint-André, Jacques Brunel et Fbaien Galthié.