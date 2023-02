6 NATIONS 2023 - A l'occasion du match entre la France et l'Italie, un record historique a été battu. La charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack est devenue celle qui a été la plus souvent associée en Bleus, avec 22 titularisations ensemble.

Ces deux-là sont partis pour écrire l'histoire du rugby français. Antoine Dupont et Romain Ntamack ont établi un record historique durant la partie face à la Squadra Azzura, remportée 29 - 24. Les coéquipiers au Stade toulousain comptent désormais 22 titularisations ensemble à la charnière de l'équipe de France. Avec ce chiffre, ils dépassent la paire Morgan Parra - François Trinh Duc, qui comptent 21 apparitions côte à côte.

La volonté de Fabien Galthié d'établir ses cadres pour la Coupe du monde 2023 porte ses fruits. Après Gaël Fickou, qui est devenu le joueur le plus capé de l'équipe de France dans le Tournoi, c'est au tour de la paire Antoine Dupont - Romain Ntamack de battre des records. Pourtant, tout n'a pas été évident pour le sélectionneur des Bleus. Avec l'émergence de Matthieu Jalibert, le débat d'associer les deux Stadistes est revenu à de nombreuses reprises. En 2021, c'est d'ailleurs le Bordelais qui est choisi au moment de la blessure du fils d'Emile Ntamack pour occuper le poste de demi d'ouverture durant le Tournoi des 6 Nations, avec à la clé une deuxième place.

Gaël Fickou est devenu ce dimanche le joueur du XV de France ayant joué le plus de matchs dans le Tournoi des 6 Nations. Avec quarante apparitions, la dernière face à l'Italie, le Racingman marque l'histoire déjà l'histoire des Bleus.https://t.co/uHFbj88FBr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 5, 2023

Une réussite en sélection autant qu'en club

Mais ces deux-là se connaissent trop bien pour ne pas évoluer ensemble. Sous le maillot tricolore, leur première titularisation commune remonte au 23 février 2019, à l'occasion d'une rencontre du Tournoi face à l'Ecosse (victoire 27-10). Depuis, l'histoire d'amour entre les deux ne cesse de grandir. Après leurs 22 matchs côte à côte en équipe de France, ils n'ont connu la défaite qu'à quatre reprises, affichant un taux de victoires de plus de 80%. Une complémentarité qui s'est faite naturellement grâce à leur aventure commune en club.

Leur première apparition à la charnière ensemble se fait pendant un match de Challenge Cup face à Sale (victoire 28-21) un soir de janvier 2018. Après cette première, les partenaires vont (re)mettre Toulouse sur le toit de France et d'Europe avec un palmarès qui frôle la perfection : deux titres de champion de France, un titre de champion d'Europe et le Grand Chelem réalisé la saison passée. Dans leurs carrières, ils ne manquent plus qu'une seule distinction à aller chercher pour parfaire leur armoire à trophée. Une distinction qui pourrait être soulevée par le demi de mêlée le soir du 28 octobre 2023, au Stade de France.