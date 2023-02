Le capitaine du XV de France s’est exprimé à 24 heures d’Italie-France. Il a assuré que l’ambiance ensoleillée de Rome n’a pas endormi les joueurs tricolores et que le Tournoi restait un vrai objectif, même si la Coupe du Monde se profile à l’horizon.

Antoine Dupont, dans quel état d’esprit êtes-vous au moment d‘affronter l’Italie en ouverture du Tournoi ?

Je ressens de la joie et de l’excitation comme pour toute approche du Tournoi, cette compétition mythique et magnifique. Évidemment, nous serons dans position particulière puisque nous l’avons gagné l’an dernier. Nous aurons un statut différent à assumer. Mais il y a beaucoup de très bonnes équipes dans cette compétition qui ont autant de chances de gagner que nous. On va juste continuer ce qu’on fait depuis un moment.

L’approche de ce Tournoi 2023 sera-t-elle différente ?

Non, je ne pense pas que l’approche soit différente, mais disons qu’on a envie que ça se reproduise. On sait que c’est difficile, on a pu le mesurer puisque dans le passé, on a terminé deux fois deuxièmes de très peu. On connaît la joie que ça représente que de le gagner et l’envie est décuplée.

Comment avez-vous aidé ceux qui vont découvrir le niveau international. Discours particulier ?

On a essayé de les accompagner du mieux qu’on pouvait. Mais s’ils sont là, c’est qu’ils l’ont mérité . Ils ont tous une certaine expérience en club, en championnat et en coupe d’Europe, qui se rapproche de ce niveau-là. Toutes les conditions sont réunies pour qu’ils vivent une bonne première cape.

Mais vous sortez d’une série exceptionnelle de treize victoires de rang, ça doit vous donner une sacrée confiance, non ?

Au-delà de la série, ça nous fait une saison de plus vécue ensemble. Au début du mandat nous étions une équipe très inexpérimentée et si vous regardez les autres équipes, ils ont bien plus de capes que nous, on continue donc notre cheminement. Nous avons une bonne marge de progression devant nous. Mais nous avons grandi depuis un an, je pense.

Que pensez-vous de ces Italiens qu’on annonce en plein renouveau ?

On a vu leurs exploits, à Cardiff face au pays de Galles et face Australie chez eux, mais aussi contre les Samoa, un match dont on a moins parlé où ils furent brillants. Ils ont de nouveaux joueurs performants et un système de plus en plus huilé.

La saison passée, Antoine Dupont et les Français s'étaient imposés 37-10 face à l'Italie. Icon Sport - Icon Sport

Nous sommes à Rome, il fait beau, le cadre est magnifique. N’est-ce pas particulier de débuter le tournoi dans ce contexte ?

Cela nous est déjà arrivé il y a deux ans, mais on a un peu l’expérience de ces matchs-là. Oui, on a la chance de se déplacer dans des villes sublimes et on pourrait croire ici aujourd’hui à une ambiance de vacances, mais on sait aussi que chaque point, chaque essai va compter, on a terminé deux fois deuxièmes récemment on ne va galvauder aucune minute de ce tournoi.

Avez-vous conscience que cette saison est particulière à cause de la Coupe du Monde ?

Oui, elle est en toile de fond, on sait tous ce qu’elle représente, mais nous ne l’avons quasiment pas évoquée dans notre préparation. Il faut se concentrer sur le tournoi à part entière, et ne pas le prendre comme une étape. D’abord parce que c’est très important de défendre notre titre et puis parce qu’à regarder trop loin on n’est jamais dans l’instant présent. Mais ce serait mentir de dire qu’on ne pense pas à la Coupe du monde.

Votre niveau de jeu vous met-il à l’abri d’une contre-performance ? Les statistiques montrent que ces dernières années, le vainqueur sortant a souvent terminé à la cinquième place ...

À l’abri, on l’est jamais. Nous avons emmagasiné de la confiance. Nous sommes dans une logique de remise en question perpétuelle, notre but est de garder la vigilance au quotidien. Pour ne pas se faire surprendre par une action ou un fait de jeu. Et puis, les statistiques, vous savez, depuis trois ans on ne les a pas trop respectées.

La France n’a plus perdu en Italie depuis dix ans, elle n’a perdu que trois fois face à cet adversaire…..

Je sais, le cadre est superbe, c’est le premier match du tournoi, on a gagné l’an passé, il fait soleil, on pourrait se la faire tranquille, mais il pourrait y avoir un piège et il faut qu’on en soit conscients.

Pouvez-vous nous parler de Julien Marchand qui vous offre tant de ballons par ces récupérations ?

Ça donne beaucoup d’air à une équipe, on connaît dans le rugby actuel l’importance de la discipline et des turn overs, du moindre ballon gagné ou perdu et l’énorme impact psychologique que ça peut avoir. Julien a cette capacité à créer ces moments-là. Il l‘a prouvé maintes et maintes fois. J’espère qu’il va garder le niveau qu’on lui connaît.

Un mot sur Nolann Le Garrec qui est susceptible d’entrer à votre place ?

On voit tout ce qu’il fait sur les terrains depuis quelque temps. C'est un très jeune joueur et très talentueux, il a su s‘imposer avec son club du Racing depuis le début de la saison. Malgré son jeune âge, il a une expérience assez conséquente. Se retrouver en équipe de France semble une progression naturelle pour lui. Je n’ai pas de doute sur sa capacité à s’adapter à ce niveau-là.

Nolann Le Garrec sera remplaçant face à l'Italie. Icon Sport - Icon Sport

On vous voit utiliser énormément votre jeu au pied surtout en équipe de France, pouvez-vous nous en dire plus ?

C'est un secteur désormais primordial, ce n’était pas spécialité à mes débuts. Mais dans notre système, le jeu au pied long est très important, le travailler demande des gestes au quotidien qu’il faut répéter. C’est une question de réflexes et de sensations. On ne travaille pas ça pendant des heures, mais par petites touches, au quotidien.

Avez-vous acquis de la longueur de pied récemment ?

Je l’avais déjà, mais je ne l’utilisais pas bien. L’autre pied, le gauche, je l’ai travaillé assez longuement, ce n’est pas inné. Mais il vaut mieux un pied droit performant plutôt que deux pieds moyens.

Pensez-vous que certaines absences comme celles de Cameron Woki ou de Jonathan Danty pourraient handicaper le XV de France ?

Je ne pense pas, ils sont importants, mais depuis trois ans, on a su maintenir un niveau de performance alors que l’équipe changeait et que des joueurs sans expérience arrivaient. J’ai cent pour cent confiance dans les joueurs qui remplacent ceux que vous venez de citer. Je n’ai pas de doutes là-dessus et je pense que c’est ça qui permet une saine émulation.