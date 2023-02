6 NATIONS 2023 - La révélation 2022 de World Rugby, Ange Capuozzo défiera le XV de France ce dimanche à Rome avec le maillot italien sur les épaules. Un match que le jeune grenoblois aurait pu jouer avec la sélection du coq.

Révélé au grand jour lors de la victoire historique des Italiens sur la pelouse de Cardiff, Ange Capuozzo qui a récemment fait le grand saut en rejoignant Toulouse à l'intersaison en provenance de Grenoble, ne cesse d'impressionner la planète rugby.

Né à Grenoble, d'un père d'origine italienne et d'une mère française, le jeune prodige jamais appelé dans les équipes de France jeunes, s'est rapproché de l'Italie fin 2018. Un souvenir qu'il n'oubliera pas. Il raconte, dans les colonnes de L'Equipe : "En automne 2018, on avait fait un match amical, les espoirs de Grenoble contre l’Italie moins de 20 ans. Je n’avais jamais eu de sélection en France et j’étais dans ma dernière année de sélections jeunes possible. Je les ai approchés en disant que mon grand-père était italien. Il a poussé un petit peu en parlant un peu italien, il m’a aidé et ensuite, je n’ai pas eu trop de nouvelles. J’ai finalement été sélectionné par l’Italie deux semaines avant la coupe du monde moins de 20 ans en Argentine. J’y suis allé et voilà, depuis je joue pour eux."

L'Italie, le choix du cœur

Mais ce choix sportif est-il une décision par défaut ou une erreur des équipes de France, qui n'auraient pas décelé son potentiel dans les catégories de jeunes ? "Je l'aime ce pays, c'est celui de mes grands-parents, qui sont arrivés en France depuis Naples après la deuxième guerre mondiale. Ce sont mes racines et j'en suis fier. "

Si aujourd'hui le Toulousain fait le bonheur de la Nazionale, il y'a encore peu de temps rien ne laissait présager qu'il éclaterait au plus haut niveau. Il n'avait jamais passé le cap physiquement pour évoluer au niveau international et il ne surclassait pas non plus sportivement dans les catégories de jeunes. Ni réellement observé, ni réellement ignoré donc. Pour des rauisons essentiellement physiques. En avril 2022 dans Midi Olympique, il racontait: "A un moment donné, mon physique m’a fermé des portes. Pour certaines sélections, certains pôles, les critères d’entrée étaient d’abord physiques, et je ne rentrais pas dedans. Même pour rester à Grenoble, vers 15-16 ans, je suis allé passer des radios du poignet pour prouver que j’allais encore grandir… Ce sont des choses que l’on ne peut pas maîtriser, et qui ont suscité une énorme frustration dans mes jeunes années. Tout ça a parfois été dur à accepter, mais ça m’a au moins forgé un certain mental." Une situation qu'il a finalement tournée à son avantage. "Je ne veux pas dire que c’est une revanche, car je ne suis surtout pas aigri. Mais ce qui m’amuse en ce moment, c’est vrai, c’est que ce qui a toujours été mon point faible dans les catégories de jeunes est soudainement devenu ma marque de fabrique, mon point fort" confiait-il toujours dans Midi Olympique.

La sélection italienne, elle, lui a donné sa chance lors du Mondial des moins de 20 ans en Argentine en juin 2019. Aucun regret donc pour la nouvelle tête de gondole transalpine. " Je n'ai jamais eu de regrets du tout, car je dois tout à la sélection italienne. Elle m'a tendu la main à un moment où je n'avais pas grand-chose. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à ce pays."

C'est donc avec le bleu de la Squadra azzurra qu'Ange Capuozzo défiera celui du XV de France sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome, ce dimanche pour la première journée du Tournoi des 6 Nations 2023.