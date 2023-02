PRO D2 - A domicile, les Massicois ont enchaîné une deuxième victoire de suite. Après Montauban, les Carcassonnais sont tombés à Jules-Ladoumègue (22-17). Un nouveau bon résultat pour Massy, qui plus est face à un concurrent direct pour le maintien. Les Franciliens ne sont plus derniers de Pro D2 et profitent de la défaite d'Angoulême à Béziers pour récupérer la 15ème place, à cinq points du premier non relégable.

La lutte pour le maintien est relancée. En tout cas Massy n'a pas dit son dernier mot. Pour le compte de la 19ème journée de Pro D2, les Massicois ont battu Carcassonne (22-17), qui restait pourtant sur deux matchs sans défaite.

Les Massicois avaient annoncé cette semaine le début de l'opération maintien, ils ont tenu parole ! Dès les premières minutes, les Franciliens montraient une grosse envie. Les deux formations avaient décidé de faire légèrement tourner leur effectif afin de préserver les cadres pour la suite de la saison de Pro D2 qu'on sait éprouvante. Ça n’empêchait pas les locaux de débuter fort. Plus d'appétence dans les duels, présent et supérieur dans le combat, Massy profitait des fautes adverses pour inscrire les premiers points avec la botte de Romain Clouté.

Encore une fois, énormément de spectacle en Pro D2 ce vendredi soir ! ?https://t.co/ayKsvx3BJn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2023

Carcassonne avait l’occasion de tout de suite revenir dans la rencontre, mais la tentative lointaine de Marques était trop courte (3-0, 12eme). Les Massicois prenaient alors l’avantage dans ce duel des mal classés en tentant plus, en se montrant plus disciplinés et en faisant confiance à un paquet d’avants conquérants. Pichon puis Clouté alourdissaient le score (9-0) et le troisième ligne carcassonnais Onambele laissait ses coéquipiers à 14 en se mettant volontairement à la faute sur une occasion d’essai des locaux.

Massy à sa main en première période

En infériorité numérique, les Massicois multipliaient les lancements de jeu. Ils bénéficiaient surtout des nombreuses fautes des Jaune et Noir, pas vraiment rentrés dans ce match pourtant si important. Le 14ème du championnat le sentait bien et ne faisait pas de sentiment. Après une pénaltouche à cinq mètres, le numéro huit Dylan Lam aplatissait en force le premier essai du match (14-0, 27eme).

À la pause et après une dernière pénalité réussie par Clouté, Massy menait 17-0. Du côté du staff carcassonnais, la colère laissait place à la stupéfaction. Même le remplacement tôt dans le match des deux piliers n'y changeait rien et les solutions commençaient à manquer. Le demi de mêlée expérimenté Marques s’énervait sur ses coéquipiers en pleine action, coupables à ses yeux de faire un peu n’importe quoi avec le ballon.

Le réveil de Carcassonne...

Les Jaune et Noir revenaient plus tôt sur le terrain pour débuter la seconde période, vraisemblablement bien secoués à la pause par Christian Labit. Dos au mur, les coéquipiers de Pierre Aguillon se rebellaient, enfin, et changeaient la physionomie du match. D’abord on se montrant beaucoup plus présent dans les duels, puis en martyrisant la mêlée massicoise. Un vrai tournant dans ce match. Les Jaune et Noir filaient en pénaltouche à cinq mètres et l’ancien joueur de Brive, le pilier Bekoshvili permettait à toute cette bande de revenir à 17-5 à la 50ème.

Massy se mettait à reculer sur chaque prise de balle adverse et enchaînait les fautes. La charnière n’arrivait plus à inverser la pression, malgré les entrées en jeu de Prier et Ortolan. À l’heure de jeu, les Carcassonnais plongeaient Massy dans le doute après pratiquement 10 minutes à enchaîner les mêlées. À l’agonie, en infériorité numérique après le carton jaune contre le pilier Ferrer, les Massicois craquaient avec l’essai de Grigg sur lancement de jeu après mêlée.

Mais Massy eut le dernier mot…

Les Carcassonnais, revenaient même à 17 partout après un troisième essai inscrit par Clavieres après un ballon bien décalé sur l’aile. À ce moment du match, les Franciliens étaient dépassés depuis le retour des vestiaires et semblaient bien incapables de l’emporter. C’était sans compter sur cette rage qui habite les Ciel et Noir depuis deux matchs. Sur le renvoi, Massy récupérait une mêlée et après un bon départ dans le fermé, Taulagi réalisait une passe au pied millimétrée pour Farissier. 22-17, Massy reprenait l’avantage et malgré une dernière possibilité pour Carcassonne, maintenait son avance pour l’emporter, in extremis.

Ce succès, crucial, permet à Massy d’y croire plus que jamais. Avec 27 points, les Massicois dépassent Angoulême qui a perdu à Béziers et reviennent à cinq points du premier non relégable, Carcassonne, qui réalise la très mauvaise opération du soir. Oui c’est officiel, en bas du classement, tout est relancé !