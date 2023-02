Pro D2 - Dans une rencontre de la 19e journée aux deux mi-temps bien distinctes et presque symétriques, l'US Montalbanaise s'offre un beau cadeau le soir de ses 120 ans en renversant Colomiers pourtant en tête à la pause. Ce succès de prestige et gagné durement permet aux Tarn-et-Garonnais de poursuivre leur bonne passe à domicile avec une troisième victoire de rang. C'est un coup d'arrêt pour Colomiers qui stagne dans le premier tiers du classement.

C'était un soir de fête à Sapiac. Pour fêter ses 120 ans d'existence, dans le cadre de la 19e journée, l'US Montalbanaise recevait un sérieux client en la présence du Colomiers Rugby, vainqueur de ses trois derniers matches mais également de ses trois derniers déplacements. Et à chaque fois contre des voisins de bas de classement des Montalbanais. Le décor était planté face à une équipe certes mal classée mais qui offre du répondant sur ses terres. Et une fête ne peut être belle qu'avec une victoire.

Et le tout début de rencontre montrait en effet des joueurs locaux bien décidés à ne pas gâcher la soirée de ses suiveurs. Notamment grâce au très bon travail des avants montalbanais, impressionnants en conquête. Au bout du premier quart d'heure, c'est logiquement Montauban qui pointait devant avec une avance de 3 points grâce à la botte de Jérôme Bosviel et à ses coéquipiers floqués d'or pour l'occasion (6-3, 14e minute).

Une indiscipline croissante

Mais le départ satisfaisant pour Pierre-Philippe Lafond, l'entraîneur de l'USM, allait vite faire long feu face au problème d'indiscipline et à la tactique payante des Columérins : occuper le camp adverse et attendre des opportunités. Elles seront nombreuses. Sur la première occasion réelle, Colomiers frappait fort avec un essai tout en puissance et en opportunisme. Sur une mêlée depuis son camp, Colomiers et Gori profitaient d'une faute pour jouer rapidement et parvenir dans les 22m adverses. À la suite d'un regroupement dans l'axe, le ballon sortait vers la droite pour Deysel qui fixait avant de servir Lescure. Ce dernier enfonçait ce pauvre Bosviel pour marquer le premier essai du match (6-10, 23e).

Les fautes se multipliaient alors pour Montauban et Colomiers pouvaient asseoir son emprise sur le match avec deux pénalités encore pour Girard qui donnait au coup de sifflet médian une avance de 10 points (6-16, MT).

Une réaction immédiate au retour des vestiaires

La fête était pour l'instant reléguée tel un lointain souvenir mais les Montalbanais démarraient le deuxième acte comme le premier, avec un gros travail de son pack, qui allait se montrer cette fois plus payant grâce à la très bonne seconde période de son maître à jouer, Jérôme Bosviel. Au bout de 7 minutes de jeu et une domination territoriale intéressante, Montauban faisait un grand pas en avant avec son premier essai signé de son demi de mêlée, Shaun Venter. Après une touche sur les 22m des Haut-Garonnais, le 9 montalbanais sentait parfaitement le coup en se déportant vers la droite mais en ne regardant que le trou qui s'ouvrait vers l'en-but. Sa course sans regard vers son idéal trompait la défense (13-16, 48e).

Cet essai des Montalbanais marquait alors une période de domination intense des joueurs de David Gérard qui prenaient les Columérins au piège dont ils avaient été les premières victimes, l'occupation du terrain. Ajouté à cela un jeu au pied intéressant de Bosviel et des fautes de l'adversaire, le come-back pouvait s'achever. Avec 6 nouveaux points marqués sur pénalité par Bosviel, Montauban repassait enfin devant au score (19-16, 66e). Oui mais voilà, le 13-0 que venait d'encaisser Colomiers en seconde mi-temps allait connaître une fin puisque Girard, plus maladroit après la pause, égalisait tout de même à la 68e minute sur pénalité (19-19), promettant dix dernières minutes des plus indécises.

Thriller en fin de match

Le momentum de la seconde période, c'était écrit, ne changerait pas d'équipe malgré l'égalisation des visiteurs. Si un nouveau match de 10 minutes semblait débuter, les Columérins retombaient trop rapidement dans leurs travers et offraient des possibilités de points aux Montalbanais à cause de leur indiscipline. Jérôme Bosviel, lui ne ratait plus un coup de pied, que ce soit dans le jeu ou sur pénalités. Aux 72e et 78e minutes, il scellait cette troisième victoire de suite à Sapiac et surtout l'assurance d'une soirée de célébration réussie. C'est un peu d'air avec 4 points et une place de mieux au classement pour Montauban (13e, 35 points). Pour Colomiers (5e, 48 points), la défaite ne fait pas tâche mais stoppe la folle série à l'extérieur contre les mauvais élèves de Pro D2.