Moins d’un mois après la suspension de Mathieu Acebes, George Tilsley a été exclu, à son tour, pour un geste dangereux, samedi. L’Usap, équipe la plus indisciplinée de l'élite - et de loin, est la première pénalisée par ces débordements de fougue. Si elle ne contrôle pas plus ses émotions, elle pourrait en payer le prix fort.

Samedi, pour la troisième fois depuis le début de la saison, l’Usap a vu rouge. À la 68e minute, au plus fort de la révolte parisienne, George Tilsley a délibérément écrasé l'avant-bras de Morgan Parra dans un ruck. Si tant d’actions ont pu prêter à débat à l’occasion de ce Perpignan-Stade français, le visionnage de la séquence ne laissait aucune place au doute quant à la couleur du carton. Ce geste évitable et dangereux ne méritait rien d’autre.

Le rouge pour Tilsley qui a volontairement fait ce TRÈS mauvais geste ?



Un évènement de plus dans ce #USAPSFP complètement dingo ! ? pic.twitter.com/AhhsFxRb6L — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 28, 2023

"Nous nous sommes compliqué la tâche en fin de match avec ce carton rouge", déplorait Patrick Arlettaz après le coup de sifflet final. Sous la pression, son ailier a confondu engagement et agressivité. C'est le moins que l'on puisse dire : "Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'année, dans notre situation, nous sommes obligés d'être à 150 %. C'est le seul moyen de s'en sortir. Mais, de temps en temps, quand vous êtes à 150 %, vous faites des conneries et vous manquez de maîtrise", évoquait le manager.

Il y a moins d’un mois, Patrick Arlettaz avait peu ou prou tenu les mêmes mots après l’exclusion de Mathieu Acebes, auteur d’un coup de tête sur un joueur au sol, Jonathan Danty en l’occurrence : "Vous connaissez aussi bien que moi notre capitaine. Pour le coup, c’est un manque de maîtrise sur ce geste. Par rapport à toutes les erreurs qu’il fallait inverser, il a utilisé le mauvais outil. Nos joueurs sont très investis, en mission. Et de temps en temps, vous perdez en lucidité, car il est hors de question de parler d’autre chose sur cette action. Notre cause, Mathieu la défend plus que tous les autres certainement vous savez, mais gardons notre maîtrise malgré tout."

Ningún club de rugby profesional debería tener como capitán (o, incluso, entre sus filas) a un impresentable como Mathieu Acebes...



Después nos llenamos la boca con la influencia, la motivación y los valores del rugby... pic.twitter.com/gi3KaouSmW — Javier Señarís Senra (@RutgerBlume) January 1, 2023

17 minutes par match en infériorité numérique

Garder la maîtrise : le dire est une chose ; y parvenir en est une autre. La question est cruciale pour l’Usap. Au-delà de la réputation auprès du grand public et du tribunal des réseaux sociaux, les Catalans se retrouvent aujourd’hui avec l’étiquette d’équipe la plus indisciplinée de l’élite. Cette saison, ils ont écopé de dix-huit cartons jaunes et de trois rouges. Perpignan est, et de loin, la seule formation à avoir dépassé la barre des vingt exclusions – temporaires ou définitives - dans l’élite. Avant-dernier dans la catégorie, Castres n’en est "qu’à" douze jaunes et deux rouges... Jeronimo De La Fuente et ses partenaires en sont les premiers pénalisés. En moyenne, ils passent dix-sept minutes à quatorze contre quinze par match. Face au Stade français, cela aurait pu leur coûter cher.

Si sa situation et le rapport de force avec les autres écuries de Top 14 nécessitent, on le comprend, un investissement maximal, et si elle se retrouve régulièrement sous pression, l'Usap aurait tout à gagner à ne pas récidiver. A mieux contrôler ses émotions. En attendant, elle continue de payer le prix de sa fougue excessive. Au poste d’ailier, pour le déplacement à Brive, elle ne pourra compter ni sur George Tilsley ni sur Mathieu Acebes, tous deux suspendus, tandis que Alivereti Duguivalu est blessé...