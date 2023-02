TOP 14 - Après avoir offert à la dernière journée de Top 14 un match inoubliable et fait tomber les champions d’Europe rochelais à Nanterre (39-36), le Racing 92 a désormais l’ambition de valider cette belle performance à Pau, ce week-end.

Ce Racing éliminé d’une Champions Cup si importante à ses yeux n’a visiblement pas encore renoncé à la saison en cours : courageux, déterminés et également auteurs samedi dernier, face aux champions d’Europe rochelais (39-36), de quelques lancements de jeu magnifiques, Henry Chavancy et ses coéquipiers ont ainsi prouvé contre la grosse Bertha du grand Ouest qu’ils n’étaient jamais aussi dangereux que lorsque l’on les donnait pour morts : avant cette seizième journée de Top 14, le club des Hauts-de-Seine était en effet privé d’une grosse quinzaine de soldats, retenus pour les uns en sélection (Gaël Fickou et Nolann Le Garrec) ou séchés, pour les autres, par des blessures diverses et variées (Trevor Nyakane, Cameron Woki, Weceslas Lauret, Ibrahim Diallo, Cedate Gomes-Sa, Camille Chat, Warrick Gelant, Christian Wade…).

Samedi soir, les Racingmen ont chaleureusement félicité Finn Russell, auteur de la pénalité de la gagne face au Stade rochelais (39-36). Icon Sport - Thibaut Bossenie

Malgré l’avarie du moment, ces Racingmen, probablement moins forts que les Maritimes ce soir-là mais bel et bien habités d’une irréfragable fureur de vivre, ont su renverser le cours d’un match inoubliable pour s’installer aujourd’hui dans le haut du classement du Top 14.

Le Racing attend beaucoup de Veikoso Poloniati

Ce week-end, face à une Section paloise en grand danger et pour qui le dernier "stage commando" à Saint-Tropez n’a pas vraiment eu les effets escomptés, les Racingmen ont dans l’idée de valider leur dernière performance en championnat. En ce sens, si le héros du dernier week-end Finn Russell manquera à l’appel, les Franciliens s’appuieront largement sur les soldats ayant tant donné face à La Rochelle samedi soir, à savoir le talonneur Janick Tarrit, très percutant balle en mains, l’ailier Donovan Taofifenua, auteur d’un essai magnifique après avoir battu trois défenseurs adverses, ou encore l’arrière Max Spring, impérial sous les ballons hauts malgré des mensurations somme toute assez modestes (1,76m et 78 kg).

Le talonneur Janick Tarrit a été précieux dans le face-à-face contre La Rochelle Icon Sport - Loic Cousin

À ceux-là, Laurent Travers et son staff joindront probablement le colosse tongien Veikoso Poloniati (2m et 130 kg), dont les premières charges ont fait rugir de plaisir les 15 000 spectateurs de l’Arena, samedi soir…