TOP 14 - Ce week-end se joue un choc de bas de tableau, entre deux équipes qui luttent activement pour leur survie dans l'élite. Brive reçoit Perpignan au Stadium, et doit s'attendre à une forte affluence pour ce match décisif. Surtout que les Perpignanais devraient débarquer en nombre en Corrèze. Quatre bus ont notamment été affrétés selon l'Indépendant.

C'est le match incontournable du week-end. Celui qui va peut-être faire basculer la course au maintien, ou en tout cas la saison de Brive et Perpignan. Corréziens et Catalans s'affrontent ce week-end, pour le compte de la 17e journée de Top 14. Un duel entre le dernier et l'avant-dernier du classement, qui ont tous les deux connu un regain de forme ces derniers temps. Alors forcément, avec un match d'une telle importance, les supporters des deux équipes sont attendus massivement au Stadium ce samedi à 17h. En plus des Brivistes, de nombreux Perpignanais devraient faire le déplacement pour donner de la voix dans les tribunes. Ainsi, selon l'Indépendant ce sont carrément quatre bus de supporters qui ont été affrétés par l'USAP pour le déplacement et que 200 supporters sont déjà inscrits... La fête promet d'être belle !