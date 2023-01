Comme chaque lundi, il est l'heure de faire le point sur les infos transferts de ces derniers jours ! Lyon pousse pour s'offrir Semi Radradra, l'Aviron bayonnais continue d'animer le marché des transferts tandis que la Section paloise verrouille certains de ses meilleurs éléments... Voici les coulisses du mercato !

Lyon : un contrat de deux ans attend Radradra

L’avenir de Semi Radradra (30 ans, 11 sélections) est en passe d’être scellé : selon les derniers éléments, le centre fidjien devrait, sauf revirement de situation, prendre la direction de Lyon la saison prochaine. L’ancien Bordelais, qui était également suivi par l’UBB et Clermont, doit donner sa réponse définitive en milieu de semaine. Les dirigeants du Lou, qui ont été rassurés sur son état physique, ont proposé un contrat de deux ans à l’actuel centre de Bristol. L’engagement de Radradra, attendu comme le successeur de Josua Tuisova derrière, devrait mettre un terme aux pourparlers avec le centre springbok des Harlequins Andre Estherhuizen.

Pau : une vague de prolongations

Après Emilien Gailleton, la révélation de la saison, Dan Robson et Jack Maddocks, la Section paloise poursuit sa vague de prolongation en ayant annoncé en fin de semaine dernière la prolongation de Lucas Rey. Le talonneur (1,75 m, 98 kg) a en effet signé un contrat le liant au club béarnais jusqu’en 2027. Formé au club, Lucas Rey porte le vert et blanc depuis ses 7 ans. Par ailleurs, le talonneur Youri Delhommel et le pilier Rémi Sénéca vont également prolonger l’aventure dans le Béarn. Tous deux sont désormais liés à Pau jusqu’en 2025. Le premier est arrivé en provenance de Montpellier en 2021. Il avait été formé à Massy, où il avait gravi les échelons jusqu’en Fédérale 1 et même en Pro D2. Le talonneur avait pris le chemin du MHR au milieu de la saison 2018-2019. Le second était arrivé lui aussi à l’intersaison 2021 avant de prendre part à 27 matchs en Top 14 et en Challenge Cup. Formé à Valenciennes, le gaucher a poursuivi son apprentissage au Stade français après un passage à Lille. Et c’est à Vannes qu’il explosera à partir de 2017.

Bayonne : le Wallaby Hodge et Aprasidze sur les tablettes

Bayonne n’en finit plus d’animer le marché des mutations. Après Arthur Iturria, Rémi Bourdeau ou encore Federico Mori, le club basque pourrait encore obtenir des renforts de tout premier plan. Selon nos informations, l’Aviron est en contacts avancés avec le polyvalent trois-quarts wallaby Reece Hodge (28 ans, 62 sélections). L’actuel joueur des Melbourne Rebels débarquerait après le Mondial à Jean-Dauger. Toujours derrière, le demi de mêlée de Montpellier Gela Aprasidze (25 ans, 23 sélections) est aussi sur les tablettes du club managé par Grégory Patat.