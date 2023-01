TRANSFERTS - Colomiers rugby poursuit son recrutement. Les dirigeants de la Colombe ont obtenu la signature de Ray Nu'u et Luke Nadurutalo. Aussi, le pilier droit Hugo Pirlet poursuit son engagement de deux saisons.

Colomiers rugby a démarré sa saison avec la fin de contrat de 21 joueurs. Parmi eux, on compte plusieurs éléments au centre, tels que Grégoire Maurino, Johan Deysel et Michele Campagnaro. Pour les remplacer, le club s'est déjà positionné sur le Dacquois Rodrigo Marta et le Carcassonnais Martin Dulon. Tout deux, de futurs joueurs de l'effectif, sont des trois-quarts polyvalents pouvant évoluer tant à l'aile qu'au centre.

Mais des profils plus spécialistes ont été démarchés. Ainsi, selon nos informations, deux recrues ont été enregistrées cette semaine. Il s'agit de Raymond Nu'u et Luke Nadurutalo, qui s'engagent pour les deux prochaines saisons. Le premier, un Néo-Zélandais de 24 ans (1,80m, 96kg), a évolué chez les Melbourne Rebels en Super Rugby la saison passée. Il est un élément à part entière du club d'Otago.

Le second a eu un parcours plus atypique, entre rugby à XIII et à XV. Alors qu'il préparait avec les Fidji la Coupe du monde à XIII en octobre 2021, celle-ci fut reportée. Ce gaillard eut donc une opportunité de jouer à XV avec les Waratahs en Super Rugby. Autrement, à XIII, il a connu les clubs de Penrith et des Wildfires en Australie.

Enfin, Colomiers rugby et Hugo Pirlet sont tombés d'accord pour prolonger l'aventure de deux saisons. Le pilier droit (1,89m, 126kg), présent depuis 2018 dans la banlieue toulousaine, est ainsi lié au club jusqu'en 2025. Il a pris part à six rencontres cette saison.