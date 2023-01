Au programme de votre émission dominicale on évoque les résultats du samedi, et la victoire de l'Usap qui fait monter la mayonnaise avant son déplacement à Brive la semaine prochaine. Coup de cœur pour Arata et les entraînements des Bleus ouverts au public. Nous avons ensuite évoqué le XV probable des Bleus et les choix de Galthié.

Musique : Buffalos - Zebros