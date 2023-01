A Nanterre, Finn Russell, excellent dans ses tirs aux buts et très bon dans l’animation du jeu, a livré une très grande performance samedi soir. Teddy Thomas, lui, fut plutôt timide balle en mains...

Les Tops

Baptiste Chouzenoux

Dans l’alignement, Baptiste Chouzenoux est le meilleur "contreur" du championnat et l’a encore prouvé samedi soir, en rendant chèvres les sauteurs rochelais. Quelle moisson ! Ajoutez à cela une activité de tous les instants et vous comprendrez pourquoi on estime que "Chou" a réalisé face aux champions d’Europe en titre son meilleur match cette saison.

Finn Russell

Auteur de vingt-quatre points et d’un 90 % dans ses tirs aux buts, Finn Russell fut donc l’auteur d’un grand match à Nanterre, samedi soir. Face au Stade rochelais, il anima la ligne à la perfection, délivra de superbes passes sautées, dont une décisive pour on trois-quarts centre Olivier Klemenczak. Quand l’Ecossais joue ainsi, il est simplement irrésistible…

Max Spring

Max Spring a beau ne mesurer qu’1,76m, il régale sous les ballons hauts et l’a encore démontré sur cette seizième journée de championnat. Egalement redoutable balle en mains, l’international tricolore a donc sorti le bon match au bon moment.

Antoine Hastoy

Libéré par Fabien Galthié en milieu de semaine, Antoine Hastoy ne s’est pas vraiment entraîné avec le Stade rochelais, avant ce déplacement à Nanterre. Cela s’est-il vu ? Pas vraiment, non… Excellent dans l’animation, décisif sur une contre-attaque rudement bien menée puis sur un exploit personnel après une percée de quarante mètres, le Béarnais fut aussi plutôt propre dans ses tirs aux buts. Une belle performance.

Dans un match fou, le Racing s'impose à la dernière seconde face à La Rochelle



Le film du match : https://t.co/f3WUSI8kMy pic.twitter.com/8e9SMetSZ0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2023

Les Flops

Léo Aouf

Comme cette dernière pénalité en mêlée fermée, offrant le but de la gagne au Racing 92, a coûté cher aux Rochelais... Et comme Léo Aouf, pris par la patrouille sur ce dernier combat par son rival francilien Biyi Alo, doit aujourd’hui s’en vouloir…

Levani Botia

On ne peut pas dire que son entrée en jeu, à Nanterre, fut une réussite. D’abord auteur d’un geste très limite sur Francis Saili, Levani Botia commit ensuite un plaquage dangereux sur Finn Russell et écopa logiquement, sur cette action, d’un carton jaune. Un match à oublier pour le polyvalent rochelais…

Teddy Thomas

Son retour à Paris-La Défense-Arena était à n’en pas douter l’un des évènements de la soirée. Verdict ? Face à ses anciens coéquipiers, Teddy Thomas fut plutôt timide balle en mains et ne parvint que trop rarement à faire la différence. On attend évidemment plus de l’enfant d’Aguilera…