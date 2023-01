TOP 14 - Pour Ronan O’Gara, l’attaque rochelaise a montré un très beau visage contre le Racing 92 mais son équipe fut incapable de concrétiser ses nombreux temps forts, à Paris-La Défense-Arena.

A la fin de la rencontre, le manager irlandais Ronan O’Gara est revenu sur la défaite des siens face au Racing : "On a perdu quatre points ce soir. Le match a été décidé par notre incapacité à marquer sur nos temps forts. Je n’ai en revanche aucun problème avec la dernière pénalité ; la faute (du pilier Léo Aouf en mêlée fermée) était évidente."

Dans un match fou, le Racing s'impose à la dernière seconde face à La Rochelle



"Sur ce match, j’ai vu beaucoup de choses positives mais c’était une rencontre que l’on aurait dû fermer plus tôt. Concernant ce déplacement, il y a donc du bon et du moins bon : on a retrouvé notre attaque contre le Racing, on a réalisé de très beaux enchaînements mais on baissé nos standards en défense. Il faudra un peu plus d’exigence et de précision, la prochaine fois."