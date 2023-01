TRANSFERTS - Absent des entraînements ces dernières semaines, James Hart a en réalité demandé à quitter le Stade montois, ce qu'a accepté le club landais.

Déjà, il n'a joué que trois rencontres en Pro D2 cette saison, dont la dernière le 17 novembre dernier à Aix-en-Provence. De plus, la promotion du jeune Baptiste Canut comme troisième demi de mêlée l'a encore plus condamné. Ces dernières semaines, son absence à l'entraînement était l'une des interrogations autour du Stade montois.

Ce vendredi, on apprend en réalité que le club landais et James Hart se sont quitté d'un commun accord. Ce dernier (1,79m, 84kg) a demandé à être libéré de son contrat, ce qui a été accepté par les dirigeants de Mont-de-Marsan. Pour l'heure, James Hart vit toujours sur la Côte basque. Mais l'Irlandais de 31 ans, qui jouit d'une grande expérience (il est passé par Toulouse, Grenoble, le Racing, le Munster et Biarritz), n'a pas rejoint un autre club.