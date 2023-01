TRANSFERTS - Lucas Rey va prolonger son bail jusqu'en 2027 au sein de la Section paloise. C'est le club béarnais qui vient de le communiquer sur ses réseaux sociaux.

Après Emilien Gailleton, la révélation de la saison, Dan Robson et Jack Maddocks, la Section paloise annonce la prolongation de Lucas Rey. Le talonneur (1,75m, 98kg) a en effet signé un contrat le liant au club béarnais jusqu'en 2027. Une nouvelle rassurante pour les deux parties et les supporters puisque Lucas Rey porte le vert et blanc depuis ses 7 ans.

\u270d\ufe0f ????? ??? ? 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



\ud83c\udfc9 Une première licence qui remonte à 2004 et une prolongation jusqu'en 2027 pour l'un des enfants du club \ud83d\udc49 https://t.co/Wc6s19gII0



\ud83d\udc4f Bravo @reylucas_ !#HonhaSection pic.twitter.com/B0Igilvwwx — SectionPaloise (@SectionPaloise) January 27, 2023

Cette saison, il a disputé 9 matchs dont 6 comme titulaire. Présent depuis 2015 dans le groupe pro, le joueur de 25 ans est devenu l'un des capitaines de l'effectif de Sébastien Piqueronies.

Le manager s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet : "Lucas est un garant de l’identité du club et de notre territoire. Son parcours et sa volonté d’écrire une histoire commune avec la Section témoignent tout son engagement pour le club. Lucas est un leader avec des convictions fortes, son investissement à nos côtés renforce notre projet."