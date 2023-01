TRANSFERTS PRO D2 - Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, Jean-Marc Aué est nommé au poste d’entraîneur principal à partir de la saison 2023/2024. L’actuel entraîneur des trois-quarts du club audois prendra la direction de l’équipe première et du staff technique à l’issue de l’exercice en cours.

Arrivé à Carcassonne à l’été 2021 en provenance de Castres où il était responsable de l’équipe des espoirs, Jean-Marc Aué s’est engagé pour deux saisons supplémentaires en tant qu’entraîneur principal. Il prendra donc la suite de Christian Labit qui avait annoncé, il y a quelques mois, que la saison en cours serait sa dernière en Jaune et Noir.

L'USC mise sur la continuité

Cette saison le club de la Cité médiévale, pointe à la quatorzième place de Pro D2, après dix-sept journées. Pour les présidents du club, Benoît Mestre et Frédéric Calamel la continuité à la tête de l'équipe professionnelle était le plus important pour la suite : "le club a fait le choix de ne plus avoir de manager et souhaite s’inscrire dans la continuité afin de poursuivre l’histoire sportive de l’USC. L’ADN du club est basé sur l’engagement total, les qualités humaines et techniques de Jean-Marc correspondent totalement aux attentes et ambitions que nous nourrissons tous ensemble pour notre club."

"Heureux et fier d'endosser ce rôle"

De son côté le futur entraîneur principal lui a exprimé toute sa motivation en vue de cette nouvelle étape de sa carrière, mais veut également rester focalisé sur la fin de l'exercice en cours et l'objectif du maintient en Pro D2 : "Je suis heureux et fier d’endosser ce rôle. C’est une belle reconnaissance et une marque de confiance de la part des dirigeants du club. Cela implique de nouvelles responsabilités que j’assume pleinement. Mais avant de parler de la saison prochaine, on a une mission : bien finir la saison en cours. On a un staff en place sous la responsabilité de Christian Labit, c’est lui le manager jusqu’au 30 juin et je reste concentré sur ma fonction d’entraîneur des trois-quarts jusqu’à cette date-là. Avec Mathieu Cidre et Aurélien Cologni, nous allons tout faire pour maintenir le club en Pro D2."

La prochaine étape de ce maintien se jouera ce vendredi 27 janvier avec la réception de Rouen, pour le compte de la J18, au stade Domec de Carcassonne.