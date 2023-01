Lors de la quatrième et dernière journée européenne face à Exeter, le Castres olympique a fait les frais de son indiscipline. Pierre-Henry Broncan et son staff devront faire sans le jeune troisième ligne Feibyan-Cornell Tukino pour une durée de trois semaines. Antoine Tichit, lui, a reçu un avertissement pour une charge dangereuse au niveau du cou et de la gorge.

Feibyan-Cornell Tukino jouait son premier match de la saison avec l'effectif professionnel. Sanctionné d'un carton rouge pour un plaquage dangereux sur James Kenny, pilier d'Exeter, le troisième ligne du CO a quitté la pelouse avant la mi-temps (37e minute). Ce mercredi, une commission de discipline indépendante a confirmé la décision de carton rouge estimant que "Tukino avait commis un plaquage dangereux sur Kenny qui méritait une expulsion". Une infraction estimée au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby. Le point d'entrée de la sanction était fixé à 6 semaines pour le troisième ligne néo-zélandais, mais son casier judiciaire étant vierge et en l'absence de facteur aggravant, la commission lui a accordé une réduction complète de 50% pour circonstances atténuantes. Tukino pourra donc rejouer à partir du lundi 20 février sauf s'il souhaite suivre un coaching spécifique proposé par World Rugby qui lui permettrait de retrouver les terrains deux semaines plus tôt, le lundi 6 février. Simple avertissement pour Tichit C'est une action qui aurait pu lui coûter plus cher. Antoine Tichit a reçu un avertissement de la part du commissaire à la citation à la suite du match face à Exeter. C'est une "charge en-avant avec l’avant-bras sur la zone du cou/de la gorge" sur Sam Simmonds, troisième ligne d'Exeter, qui est pointé du doigt. Une infraction à la règle 9-12 (jeu imprudent ou dangereux, charge avec l’avant-bras en avant) qui s'est produite dans les premières minutes de la rencontre. Pour cette fois, le pilier du CO s'en sort bien mais devra se tenir à carreau dans les semaines à venir...