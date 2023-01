CHAMPIONS CUP - Replacé précocement sur une aile pour compenser la blessure de Martin Laveau, Josaia Raisuqe a fait étalage de toute sa classe face aux Ecossais. Cela n’a pas suffi aux Tarnais pour s’imposer face à Edimbourg.

Les Tops

Viliame Mata

Surpuissant, le numéro 8 édimbourgeois a fait très mal aux Tarnais. Hyperactif, très solide porteur de balle (41 mètres gagnés), il a multiplié les plaquages (10) et a su trouver la faille pour inscrire le deuxième essai des écossais à Pierre-Fabre, permettant aux siens de revenir à égalité (14-14) alors que les Tarnais étaient sur un temps-fort. Une partie très propre pour la bombe fidjienne d’Edimbourg.

Jamie Ritchie

Quel match du troisième ligne aile écossais ! Aux côtés de Mata, il s’est appliqué à annihiler les velléités offensives castraises avec une grande ardeur. Totalisant quinze plaquages, soit le meilleur total du match, on l’a aussi beaucoup vu dans le jeu courant où il a su donner du liant au jeu des siens.

Face à Edimbourg, Castres craque en seconde periode et s'incline à nouveau en #ChampionsCup ! \ud83c\uddea\ud83c\uddfa



Josaia Raisuqe

Titularisé sur l’aile de la troisième ligne, le colosse fidjien du CO a dû glisser rapidement au poste de trois-quarts aile pour compenser la blessure précoce de Martin Laveau. Il a réalisé une partie magnifique, faisant étalage de toute sa magie rugbystique en multipliant les actions de classe. On l’a vu terrasser plusieurs adversaires sur des percussions létales et inscrire un essai qui avait parfaitement lancé le CO. À son débours, Raisuqe eut un peu de déchet au moment de conclure, notamment sur une belle inspiration au pied de Benjamin Urdapilleta.

Les Flops

Santiago Arata

Une minute et puis s’en va. Tous les supporters du CO attendaient avec impatience le retour de leur demi de mêlée uruguayen, absent depuis plusieurs semaines après s’être donné une fracture à une main. Las, le passage sur le terrain du numéro 9 sud-américain a duré seulement une poignée de secondes. Entré à la 60e minute, il est ressorti dès la 61e, sur protocole commotion. Une entrée à oublier.

Martin Laveau

Poursuivi par la malchance. L’ailier, sevré de temps de jeu en Top 14, comptait sans doute sur cette titularisation en Champions Cup pour montrer ses qualités de vitesse et de finisseur. Las, Martin Laveau fut foudroyé par une blessure dès le début du match. Dans les travées du stade, on évoquait une possible blessure au tendon d’Achille.

Charlie Shiel

On l’a peu vu. Il a souffert de la comparaison avec son remplaçant Ben Vellacott, entré en jeu à la 50e minute. Comme un fait exprès, son entrée en jeu a coïncidé avec l’embellie écossaise de la fin de match.

