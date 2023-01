PRO D2 - L'arrière du RC Vannes Nick Abendanon a dû sortir blessé lors de la rencontre de jeudi soir entre les Bretons et Agen, remportée par les Lot-et-Garonnais 15 à 16. D'après les premières observations, l'ancien Clermontois pourrait souffrir d'une rupture du biceps. Une blessure qui mettrait un terme à sa saison et donc à sa carrière.

Après 34 minutes de jeu à La Rabine, le RC Vannes concédait un premier gros coup dur face à Agen. Ce jeudi soir, les Bretons déploraient la blessure de leur arrière Nick Abendanon (36 ans, 2 sélections). Touché au bras, l'Anglais pourrait carrément souffrir d'une rupture du biceps, une blessure qui le tiendrait éloigné des terrains de longs mois et qui serait synonyme de fin de saison. Pire, Abendanon avait annoncé que cet exercice 2022-23 serait son dernier en tant que joueur de rugby professionnel, il est donc possible que cette blessure marque sa fin de carrière, tout simplement.

"Si ça se confirme, ce sera une très grosse perte", expliquait l'entraîneur du RCV, Jean-Noël Spitzer, auprès du Télégramme. C’est un excellent joueur, un leader affectif de l’équipe également, sans oublier le vécu et l’expérience qu’il nous apporte". Vannes s'est en plus incliné face à Agen (15-16) et a concédé sa deuxième défaite à domicile de la saison. Des examens doivent encore être passés et le club breton espère évidemment un diagnostic positif...