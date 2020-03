XV historique : Keith Wood, talonneur

Si le talonneur du XV du trèfle présentait un déficit de longévité au plus haut niveau, en comparaison à la féroce concurrence à laquelle il faisait face, l’Irlandais vous a certainement convaincu grâce à son style atypique, qui reste unique dans l’histoire du rugby.

Un joueur étonnant mais diablement efficace

Difficile de caractériser le jeu de Wood. Capable de tenter et de réussir des drops, de réaliser des cadrages débordements sur des trois quart ailes ou encore d’être à la conclusion d’actions collectives en bout de ligne, le talonneur a changé la vision que les amateurs de rugby pouvaient avoir sur son poste. Téméraire, il n’avait pas peur également de se frotter aux meilleurs joueurs de son époque. Toujours très présent, mais surtout terriblement efficace dans les zones de combat, où sa faculté de ne manquer que très rarement ses plaquages et d’être rapidement au soutien de ses coéquipiers est à mettre en avant.

Il présente un record que beaucoup de ses homologues lui envie. Celui d’être le recordman d’essais en tant que numéro 2, sur la scène internationale. Avec la bagatelle de 15 essais inscrits avec l’Irlande, il devance Sean Fitzpatrick et ses 13 essais. Son ratio est nettement supérieur puisqu’avec 58 sélections en équipe nationale, il compte 34 apparitions de moins que le Néo-Zélandais.

Son principal fait d’arme se produit lors de la Coupe du monde 1999. A domicile, lors de la première rencontre opposant l’Irlande aux Etats-Unis, il réalise un quadruplé en l’espace de 47 minutes !

Sa légende s’est construite sur le terrain, grâce à des performances individuelles admirables. Mais collectivement, en revanche, il n’a pu remporter qu’un seul trophée (clubs et sélection confondus).

Un palmarès très maigre dû à une génération irlandaise décevante

7 Tournois et 3 Coupes du monde disputés... Mais aucun titre avec l’Irlande n’est à mettre au crédit du talonneur. Il ne se sera rapproché qu’une seule fois d’un sacre dans le Tournoi, en 2001. Une défaite en Ecosse, lors de la dernière journée, aura mis fin à ses espoirs. Participant aux éditions 1995, 1999 et 2003, il n’emmènera jamais sa sélection plus loin que les quarts de finale. A chaque fois, ce sont les Français qui se sont mis en travers de sa route (1995 et 2003). Il gagne, tout de même, la tournée en Afrique du Sud en 1997, avec les Lions.

Après quatre saisons passées aux Harlequins, il rejoint la province du Munster pour une saison en 1999, dans le but d’ajouter la première ligne à son palmarès. Il atteint la finale de la Hcup en 2000, mais perd contre Northampton au terme d’un match frustrant (9-8). De retour en Angleterre chez les Quins, il dispute la finale du Challenge Européen contre Narbonne et soulève un titre, qui restera le seul et l’unique de sa carrière.

Cette année 2001 sera à marquer d’une pierre blanche pour le joueur, qui reçoit la consécration ultime. Il est élu meilleur joueur du monde. Il devient le premier lauréat de ce trophée, décerné alors pour la première fois.