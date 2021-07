Jaminet titulaire pour sa première

La surprise du chef. Appelé pour la première fois en Bleu après sa superbe saison avec Perpignan, Melvyn Jaminet sera titulaire lors du premier match face à l'Australie. L'arrière de 22 ans a séduit Fabien Galthié par sa vitesse et son talent indéniable. Le natif de Hyères devance donc dans la hiérarchie Anthony Bouthier, relégué sur le banc ainsi que Gervais Cordin et Romain Buros, hors-groupe. En le titularisant, Galthié affiche donc sa confiance en Jaminet, lequel n'avait pas caché ses ambitions avant la tournée : "Le staff nous a dit que si nous étions là, ce n'était pas dû au hasard. Les coachs nous ont fait comprendre qu'ils comptaient sur nous. Cette confiance, nous voulons la leur rendre."

Le choix de titulariser le Catalan devant Bouthier est aussi un choix logique : le Montpelliérain polyvalent couvre aussi le poste d'ouvreur et se retrouve avec un rôle essentiel sur le banc, étant donné que seuls deux trois-quarts sont présents sur la touche. Pour expliquer la préférence de Galthié pour Jaminet devant Buros ou Cordin, on peut sûrement aussi mentionner le jeu au pied du troisième réalisateur de Pro D2 cette saison.

Thomas absent, Villière et Penaud dans le XV

C'est un des choix qui saute aux yeux lorsqu'on regarde la composition du XV de France : Teddy Thomas n'est pas convoqué sur la feuille de match et regardera la rencontre depuis les tribunes. L'ailier supersonique était pourtant affiché comme un des leaders de cette sélection très inexpérimentée. À l'ailier du Racing 92, Galthié a préféré deux profils plus complémentaires. Damian Penaud pour son explosivité, ses qualités physiques et sa capacité à créer des brèches dans n'importe quelle situation, et Gabin Villière pour sa vitesse, mais surtout sa défense et son goût du grattage.

Après avoir disputé le TQO avec les Bleus à 7, Villière revient sur l'aile à XV, après avoir manqué la fin du Tournoi 2021. Tournoi qu'il avait d'ailleurs débuté en tant que titulaire, "Il a su répondre présent sur les deux matchs qu'il a disputé, contre l'Italie et l'Angleterre", avait justifié Galthié. De son côté, Penaud avait aussi été titularisé lors de quatre des cinq journées du Tournoi des 6 Nations 2021 et a gagné la confiance du sélectionneur. Il a notamment inscrit 11 essais cette saison. Thomas devrait, lui, vraisemblablement revenir dans le XV lors du deuxième match.

Tournoi des 6 Nations - Fabien Galthié et Teddy ThomasIcon Sport

Macalou en huit, Jelonch et Cretin flankers

Ici aussi, tout est une question d'équilibre. "Il y a beaucoup de compétition en interne, beaucoup d'émulation", avait confié Galthié au sujet de sa troisième ligne en février dernier. Pour ce premier match donc, ce sont trois profils assez différents qui sont associés. D'abord, Macalou est un huit puissant, qui a brillé cette année par ses qualités offensives. Sa vitesse impressionnante ainsi que son sens du jeu font de lui un des hommes forts de ce pack sur le plan de l'attaque. Il aime faire le lien entre les avants et les trois-quarts, afin de tirer son épingle du jeu. En plus, Macalou se doit de démarrer tambour battant cette tournée décisive pour son avenir.

À ses côtés, on retrouve le capitaine Anthony Jelonch, qui aura un rôle capital au sein de cette troisième ligne. Il sera l'homme à tout faire. Défensivement, sa grosse activité et sa densité physique permettront de faire mal physiquement aux Australiens. Offensivement, il présentera des mains sûres pour créer des points de fixation et faire avancer les siens. Tout ce qu'on attend d'un capitaine courage. Enfin, Dylan Cretin s'impose de plus en plus dans le système Galthié, qui apprécie ses qualités en touche notamment. Souvent titulaire lors du dernier 6 Nations, sa présence dans le XV n'est qu'une juste continuité. C'est d'ailleurs ce qui lui permet sûrement de devancer Woki dans la hiérarchie, lequel possède sensiblement le même profil, et pourrait être plus intéressant en "finisseur".

6-2 sur le banc

Pour répondre au défi physique australien, Galthié a fait le choix de composer son banc avec six avants et deux trois-quarts. Seuls Iribaren et Bouthier seront disponibles en tant que remplaçants derrière. Un risque pris puisqu'en cas de pépin physique des trois-quart, tout pourrait se compliquer. Iribaren ne couvre que le poste de demi de mêlée et Bouthier seulement ceux d'arrière et d'ouvreur. Ainsi, si un des deux centres se blesse, Penaud passerait sûrement au centre, Jaminet serait décalé à l'aile et Bouthier prendrait place à l'arrière.

C'est donc aussi ce système qui explique la titularisation de Penaud, capable de "switcher" au centre. Devant, une guerre de tranchées est donc attendue. Une bataille dans laquelle le talonneur novice Gaëtan Barlot sera au centre. Le Castrais sera titulaire pour sa première sélection aux côtés des piliers Gros et Bamba.

Par Yanis GUILLOU