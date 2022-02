C'est désormais la tradition, trois jours avant la rencontre, le staff des Bleus annonce les quatorze joueurs libérés, qui pourront évoluer sous les couleurs de leur club ce week-end.

Ce mercredi soir, quatorze joueurs quittent Marcoussis pour rejoindre leurs clubs et possiblement disputer les matchs en retard de Top 14. C'est le cas pour Sekou Macalou. Le troisième ligne parisien n'est pas conservé et pourra affronter Toulouse ce vendredi soir. Les Racingmen Ibrahim Diallo, Yoan Tanga et, plus surprenant, Bernard Le Roux sont eux aussi relâchés et pourront affronter la Section paloise d'Antoine Hastoy ce samedi. Le demi d'ouverture palois ne fait pas non plus partie des 28 qui vont poursuivre la préparation de la rencontre face à l'Irlande.

Matthieu Jalibert est également relâché. Toujours souffrant au niveau de la cuisse, il est trop juste pour affronter le XV du Trèfle. À noter que trois demi d'ouverture ont quitté Marcoussis puisque Léo Berdeu est lui aussi de retour à Lyon. Ces choix peuvent laisser penser que, comme face à l'Italie, Thomas Ramos prendra place sur le banc des remplaçants. Lui qui couvre le poste d'arrière et numéro dix.

Les 14 joueurs libérés :

Paul BOUDEHENT

Ibrahim DIALLO

Thomas LAVAULT

Bernard LE ROUX

Sekou MACALOU

Dany PRISO

Yoan TANGA

Léo BERDEU

Jules FAVRE

Antoine HASTOY

Matthieu JALIBERT

Matthis LEBEL

Donovan TAOFIFENUA

Tani VILI