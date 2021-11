Les Français ont reconnu la pelouse du stade Matmut Atlantique de Bordeaux-Lac. Samedi à 14 h , dans des conditions climatiques assez fraîches, mais sans pluie, ils ont effectué l'entraînement du capitaine sous la direction d'Antoine Dupont promu à l'occasion de ces tests de l'automne. Une séance classique avec évidemment les tests habituels des buteurs. Ce France-Georgie sera le premier match jamais disputé dans la nouvelle enceinte bordelaise inaugurée en 2015. Elle a déjà accueilli des demi-finales de Top 14, des matchs de l'UBB, mais jamais un match de l'équipe de France.

Woki, Jalibert, Lucu presque à domicile

Matthis Lebel s'est donc préparé à vivre sa toute première sélection. Cameron Woki vivra sa « première » en tant que deuxième ligne dans la ville où il évolue habituellement avec son club.. Uini Atonio s'est préparé à son grand retour en sélection, tout comme Gregory Aldritt. On rappelle que Fabien Galthié a procédé à cinq changements par rapport à l'équipe qui a battu l'Argentine au Stade de France, 29-20. le pack renouvelé par cinq changements a peaufiné quelques combinaisons. Le trois quarts se sont organisés sous la houlette bien sûr de la doublette Matthieu Jalibert-Romain Ntamack maintenue après sa première association face à l'Argentine.

Mathieu Jalibert jouera quasiment dans son jardin, en tant que joueur bordelais, formé à Bordeaux, même si avec son club, il joue habituellement au Stade Chaban-Delmas à l'autre bout de la ville. Un autre Bordelais d'adoption, le demi de mêlée, Maxime Lucu, s'est préparé à vivre une première sélection (s'il entre en jeu en cours de rencontre). Les Français doivent affronter la Georgie dimanche à 14 heures, dans un contexte forcément spécial puisqu'ils sont favoris et qu'ils seront à une semaine de retrouver les All Blacks, samedi prochain pour ce qui sera le sommet de leur campagne automnale. Mais ce match contre la Georgie sera, mine de rien un test de motivation, pour le nouveau capitaine devant un public bordelais qui n'a plus vu jouer le XV de France depuis la préparation du Mondial 2011, quand les Bleus avaient affronté l'Irlande. Ils avaient aussi évolué en Gironde lors du Mondial 1999 face à la Namibie.