Quel regard portez-vous sur votre prestation samedi lors du premier match de la tournée estivale remporté face au Japon (42-23)?

Je suis content, j'ai donné tout ce que je pouvais pour l'équipe et c'est vraiment ça que je retiens de mon match. Après, je suis content qu'on ait pu gagner même si on est tous bien conscient qu'on a pas mal de trucs à travailler. Le score est là, ça fait plaisir mais il y a encore pas mal de boulot.

Dix-neuf plaquages à titre individuel, c'est pas mal...

Je suis content mais c'est aussi dû au fait qu'on a pas mal défendu. Il y a d'autres mecs qui ont pas mal plaqué, Yoan Tanga est à 17 ou 18. Il se passe ce qu'il se passe mais j'essaie de m'impliquer à fond et de tout donner pour l'équipe.

Le record de victoires est-il également dans un coin de votre tête?

C'est un truc de journaliste (sourire). Forcément, on est au courant mais on n'en a pas parlé plus que ça entre nous. Ce n'est pas un message que les coaches nous font passer, ce n'était pas du tout un levier de motivation pour ce week-end ni pour celui qui vient... On se concentre vraiment sur le fait de gagner le match, faire de bonnes performances pour essayer de finir la tournée de la meilleure façon possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête ou qui nous motive particulièrement.

Thibaud Flament (France) au plaquage face au JaponIcon Sport

Quel est votre rôle dans un groupe assez inexpérimenté?

Je ne pense pas être un leader, je suis à ma place, j'essaie d'aider ceux qui arrivent, filer un coup de main quand je sens que je peux. J'essaie d'accompagner du mieux que je peux. On est tout un groupe et tout se passe très bien. On est 42 à chaque fois, les rassemblements sont assez larges donc on a l'habitude de croiser plein de gens. Il y a une osmose qui se crée, le groupe est très fort: on peut changer les individualités, le groupe reste tel qu'il est.

Est-ce qu'il est compliqué de se motiver pour rejouer contre une équipe que vous avez largement battue?

Pas du tout. C'est un test-match donc on est hyper concentrés, hyper motivés. On est content d'être là, ça se passe super bien. On a vraiment à coeur de terminer la tournée de la meilleure des façons. La motivation est forte. Le Japon, c'est une très belle équipe, qui nous a mis pas mal en difficulté le week-end dernier.

Que pouvez-vous encore améliorer?

On a essayé de mettre du volume de jeu mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas vraiment respecté notre plan de jeu. Parfois, on a été un peu brouillons. Il faut clarifier un peu ça et être un peu plus propres, plus précis, notamment en attaque.

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY