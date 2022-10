En début de match, le pilier gauche assenait un coup d'épaule sur le visage d'Antoine Dupont et se voyait être sanctionné par un carton rouge. Le problème, c'est que s'il écope de plusieurs semaines de suspension, Wardi pourrait ne pas participer à la tournée de novembre. Une situation qu'il a peut-être réalisée en sortant du terrain, visage très fermé, en étant réconforté par ses partenaires. Selon le règlement de la Ligue, un geste de cette envergure peut conduire à plusieurs semaines de suspension...

Dans la journée, Romain Buros, Jean-Baptiste Gros et Florian Verhaeghe ont dû déclarer forfait pour la tournée à cause de blessures et ont été remplacés par Louis Le Brun, Clément Castets et Thomas Jolmès.