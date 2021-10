Parmi les quarante-deux noms appelés à se réunir la semaine dernière à Marcoussis, Fabien Galthié et son staff avaient dû se passer de deux joueurs devenus des titulaires en force de la sélection. Ces deux joueurs, ce sont Mohamed Haouas (12 sélections) et Gabin Villière (7 sélections). L'absence du premier, due à un problème musculaire, était d'autant plus préjudiciable qu'elle était suivie du forfait de dernière minute de Uini Atonio, blessé avec La Rochelle contre Toulon.

Pour pallier ces deux coups durs, Dorian Aldegheri avait été appelé en renfort, aux côtés de Demba Bamba et Wilfrid Hounkpatin. Et alors qu'on pensait que le Toulousain serait le choix numéro trois dans la hérarchie, il a finalement été conservé par le staff ce week-end, aux dépens d'Hounkpatin, laissé à disposition de Castres. Un choix important puisqu'avec le retour d'Haouas, Hounkpatin n'est donc plus convié dans le groupe France.

Le Montpelliérain pourrait donc reprendre la place qui était la sienne avant ce rassemblement, c'est-à-dire une place de titulaire, comme cela a été le cas lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Mais pour prétendre à une place de titulaire directement pour le match contre l'Argentine le 6 novembre prochain, encore faut-il qu'il soit à 100% physiquement, ce qui pourrait ne pas être le cas. Ainsi, il est possible qu'Haouas soit rappelé simplement afin d'être prêt pour les matchs suivants celui contre l'Argentine, face à la Géorgie et à la Nouvelle-Zélande.

Même raisonnement pour Gabin Villière. L'ailier du RCT était lui absent la semaine passée, à cause de soucis musculaires à répétition.

Bécognée récompensé, que peut viser Le Roux ?

Son profil, assez singulier parmi les ailiers français, est fortement apprécié par le staff tricolore. Il ne serait donc pas impossible de voir le joueur aux sept sélections dans le XV titulaire si sa condition physique lui permet. Surtout que si l'aile droite semble promise à Damian Penaud, l'aile gauche est ouverte à la concurrence. Matthis Lebel serait la solution numéro un en cas d'absence de Villière - comme en témoigne le renvoi en club de Donovan Taofifenua en milieu de semaine - mais le retour du joueur casqué rebat les cartes.

Comme Haouas, l'ailier pourrait patienter les deux autres matchs pour se montrer. Outre ces deux retours plus qu'importants donc, il faut noter dans le groupe des quatorze joueurs appelés ce dimanche la sélection d'Alexandre Bécognée.

Test match - À Brisbane, les Bleus de Gabin Villière, Damian Penaud et Baptiste Couilloud ont réalisé une entame de feu.Other Agency

Le puissant troisième ligne du MHR (1 sélection) ne faisait pas partie des joueurs initialement appelés la semaine dernière et tentera de se faire une place malgré la densité des talents qui composent la troisième ligne des Bleus. Bernard Le Roux, lequel avait du mal de se remettre d'un tympan percé, est lui de retour après son passage avec le Racing 92 ce week-end. Il sera intéressant de voir s'il peut retrouver sa place dans le XV et reformer la deuxième ligne en compagnie de Paul Willemse.

Mais attention, le profil de Thibaud Flament continue de plaire au staff des Bleus. Là aussi, la semaine d'entraînement pourrait être décisive.