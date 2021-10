Fabien Galthié et son staff vont voir revenir, ce dimanche soir à Marcoussis, deux joueurs cadres de leur dispositif. En effet, freinés par des blessures ces dernières semaines, Mohamed Haouas et Gabin Villière vont retrouver le groupe France pour préparer l'Argentine. Alexandre Bécognée est le troisième joueur à intègrer les 42. Le troisième ligne montpelliérain, en grande forme, était déjà de la tournée estivale en Australie.

Ces retours font forcément des malheureux. Arrivé en potentiel titulaire il y a une semaine, Wilfrid Hounkpatin est éjecté du groupe France. Le Castrais, rentré ce jeudi à Castres reste dans le Tarn et reste à disposition de son club. Florian Verhaeghe et Aymeric Luc restent également avec leurs clubs respectifs : Montpellier et Toulon.

On rappelle que l'équipe de France affronte les Pumas ce samedi soir à 21 heures au Stade de France.

La liste complète des 14 joueurs convoqués pour rejoindre le groupe du XV de France :

- Alexandre BECOGNEE (Montpellier Herault Rugby, 1 sélection)

- Ibrahim DIALLO (Racing 92, 1 sélection)

- Killian GERACI (LOU Rugby, 3 sélections)

- Mohamed HAOUAS (Montpellier Herault Rugby, 12 sélections)

- Bernard LE ROUX (Racing 92, 47 sélections)

- Thierry PAIVA (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

- Florent VANVERBERGHE (Castres Olympique, 0 sélection)

- Romain BUROS (Union Bordeaux Bègles, 0 sélection)

- Brice DULIN (Stade Rochelais, 36 sélections)

- Antoine HASTOY (Section Paloise, 1 sélection)

- Vincent RATTEZ (Montpellier Herault Rugby, 8 sélections)

- Donovan TAOFIFENUA (Racing 92, 0 sélection)

- Tani VILI (ASM Clermont Auvergne, 0 sélection)

- Gabin VILLIERE (RC Toulon, 7 sélections)