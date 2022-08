Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse ? C’est en tout cas ce que pense la délégation tricolore au vu du séjour qu’elle a organisé pour l’équipe de France de moins de 18 ans. Et quoi de mieux que la nature, la simplicité, le retour aux bases pour souder un groupe. Pour ce faire, direction d'abord Tokai et plus précisément Chrysalis Academy. Dans ce centre à quelques kilomètres au sud du Cap, pas de chauffage, aucune connexion et de grands dortoirs, le tout en pleine forêt sauvage. "C’était très sommaire comme endroit, il y avait beaucoup de singes autour de nous. Un membre du staff s’est même fait piquer son sac car il y avait une banane à l’intérieur. L’entraîneur des avants est allé le récupérer en faisant peur au singe!" nous racontait Cédric Laborde. Ah, les joies de la nature !

Après ce moment de cohésion, direction le nord, toujours autour du Cap, pour la visite de l’école de Langa School, dans le township de Langa. "C’est un quartier très pauvre et dangereux, l’espérance de vie des jeunes y est assez faible. Avec le staff et les joueurs nous avons décidés de faire une caisse commune. Cette génération est celle qui a le plus donné d’ailleurs. On leur a offert des vivres, des fournitures scolaires et des ballons de rugby. Étant donné que les joueurs ont donné plus que les autres années, on a aussi pu inviter les jeunes de l’association « 9 Miles » à venir voir notre match contre l’Afrique du Sud A." Victorieux 26 à 23, les joueurs de l’équipe de France en ont profité pour prendre une photo avec leurs invités et immortaliser ce magnifique instant de partage.

International Séries - L'association 9 Miles a été invité pour le premier match des Bleus

Le capitaine choisi sur place

Après avoir quitté le Cap en direction de Stellenbosch, ils ont aussi profité de leur temps libre en allant voir un match de rugby universitaire, "un moment absolument incroyable" de la voix du manager du XV de France U18. Les écoles de Paul Roos et Grey Collège face à face dans un stade bouillant et rempli de 20 000 personnes dans une ambiance magnifique, le tout couvert par la télévision locale. Pour bien comprendre, le plus simple, c'est de regarder cela en image.

Vidéo - L'incroyable ambiance lors d'un match universitaire en Afrique du Sud 01:01

Si sur le terrain on découvre les joueurs, en dehors on y décelle les hommes. Ces moments de vie intimes et loin de tout permettent de montrer l’état d’esprit de chacun, la façon de se comporter, de communiquer. "Je n’avais pas encore réfléchi à qui serait capitaine, puis en observant, en discutant, en partageant des moments avec mes joueurs, les caractères se révèlent. J’ai choisi de mettre Baptiste Britz après ces moments-là. Après, chez nous, le capitaine ne porte pas toutes les responsabilités, il est accompagné de plusieurs leaders." Le même manager nous avoue même que lors du passage de la génération 2022, le leadership de Nolann Le Garrec avait sauté aux yeux du staff grâce à ces moments de cohésion, en plus des qualités rugbystiques que l'on connait désormais tous.

D'ici samedi, où ils affronteront à nouveau l'Afrique du Sud School A', l'ensemble de la délégation se rendra à la fameuse prison de Robben Island au nord du Cap. Ce lieu, désormais innocupé par les prisonniers et devenu musée, est le symbole de la lutte et de la victoire contre le régime raciste de l'apartheid, où Nelson Mandela fut retenu prisonnier 17 ans durant. Rien de plus fort pour achever un séjour qui dépasse les seules limites du rugby jeu.