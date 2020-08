Élection à la FFR : Florian Grill durcit le ton

Alors que les deux candidats à la présidence de la FFR et leurs équipes respectives entrent dans la dernière ligne droite, à un peu plus d'un mois de l'élection du 3 octobre, le candidat d'Ovale ensemble -lors du long entretien qu'il a accordé à Midi Olympique- est dans un premier temps revenu sur les différents attaques de son opposant, Bernard Laporte, à l'encontre de ses colistiers. « Les attaques dénotent une certaine fébrilité. La première responsabilité d’un président de fédération, c'est de respecter l'institution et l’histoire. Quand Laporte s’en prend à Abdelatif Benazzi ou Jean-Claude Skrela, il insulte l'histoire, crochetait du droit Florian Grill, avant de poursuivre. Nous savons qu'il a programmé des attaques sur Serge Blanco, ce qui nous rappelle furieusement les attaques contre Pierre Camou en 2016. Souvenez-vous qu’à l’époque Laporte et ses équipes avaient essayé de faire croire que Camou, qui était la droiture même, était à la tête d’un trafic de billets à la FFR. Cette affaire a bien sûr fait pschitt. Je vois bien que nos adversaires sont dans la « fake news » quand nous souhaitons simplement faire campagne sans agressivité. À mon sens, c’est ainsi qu’un président de fédération doit se comporter. »

Bernard Laporte ? « Il est dans l'ancien monde avec une financiarisation du rugby et une bulle qu'on fait gonfler à l'infini, avec une Coupe du monde annuelle des clubs à risque pour la santé des pratiquants et de l'argent dont il dit qu'il va « dégouliner… » Et nous, nous sommes sur un modèle durable avec la volonté de relancer le rugby par la base avec la relance du nombre des licenciés, le scolaire, la formation et un repositionnement innovant en phase avec les nouvelles attentes de la société. »

L'urgence c'est de rassembler la famille du rugby

Et s'il a insisté sur le bilan du président actuel, Grill est surtout revenu sur les quinze actions prioritaires qu'il souhaite mettre en œuvre lors des 100 jours qui précéderont une éventuelle élection. Les principales ? « Cicatriser la guerre qui existe entre le Ligue et la Fédération », « gérer la crise du covid-19 », lui qui s'étonne de « l'absence de plan B avec des clubs qu'on laisse seuls face à des collectivités aux avis très divers », « faire en sorte d'apaiser le rugby amateur » puisque « l'urgence c'est de rassembler la famille du rugby ».

Enfin, le candidat d'Ovale ensemble a réaffirmé sa confiance en le staff actuel du XV de France, et a rappelé que l'idée de devenir propriétaire du Stade de France était l'une de ses axes de travail depuis de longs mois, avant même que l'idée n'intègre le programme de Bernard Laporte : « Je savoure les contradictions de Laporte et Simon qui, après qu'ils se soient battus contre le Grand Stade, rêvent d'acheter le Stade de France à l'horizon 2025. Sachez que c'est dans notre programme depuis plus d’un an. Si la possibilité de reprendre le Stade de France se présente, nous étudierons effectivement la possibilité d'avoir notre outil de production. Si les finances de la FFR le permettent et que l’Etat en donne la possibilité dans des conditions acceptables, la reprise du Stade de France, c’est un projet tout à fait envisageable. » Semaine après semaine, sortie après sortie, le ton est donc entrain de monter entre les deux candidats à l'élection de la FFR, mais pas de quoi effrayer Florian Grill, qui continue d'affirmer qu'il a « bon espoir de gagner le 3 octobre prochain ». Le rendez-vous est pris.



