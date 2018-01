Jeanjean, nouveau préparateur physique des Bleus

Parmi les postes clés, celui de préparateur physique. Il est acquis que Julien Deloire et Bruno Dalla Riva ne devraient pas poursuivre l’aventure. Or, s’il n’était pas le seul candidat, Nicolas Jeanjean a été désigné pour les remplacer. L’ancien arrière ou ailier du XV de France (36 ans et 9 sélections) passé par Montpellier, Toulouse, le Stade français ou Brive s’est, entre autres, spécialisé dans la préparation physique, une fois sa carrière achevée.