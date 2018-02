Guirado : capitaine de combat

Plus d'un an et demi que les Bleus n'avaient pas encaissé d'essai et le deuxième test remporté en juin 2016 en Argentine (27-0). "Le point positif" de cette défaite, selon l'ailier Teddy Thomas. S'ils ont été à un drop de Jonathan Sexton après la sirène de goûter de nouveau à la victoire, ils le doivent en effet en grande partie à leur prestation en défense, dans le sillage d'un Guirado ominprésent.

Guilhem Guirado (France) défendant sur Josh Van Der Flier (Irlande)Icon Sport

Le talonneur, conforté dans son rôle de capitaine par Jacques Brunel, a rendu au nouveau sélectionneur, qu'il a côtoyé à Perpignan, la confiance témoignée. Meilleur plaqueur de la rencontre, Guirado (31 ans, 57 sél.) s'est aussi signalé par un précieux ballon "gratté" peu après la demi-heure de jeu (35e), dans les 22 mètres français alors que les Irlandais poussaient pour inscrire un essai qui leur aurait fait prendre le large (ils menaient 6-3). Et ceci alors qu'il était paru émoussé lors des deux dernières séries de tests, en juin 2017 en Afrique du Sud après une saison éreintante, et en novembre dernier.

Si Guirado a autant plaqué, c'est aussi qu'il n'a pas eu le choix : le XV de France, avec un taux de possession dépassant tout juste les 30%, a passé l'essentiel de la partie à défendre. Une activité qui se retrouve, forcément, dans les chiffres : 238 plaquages réalisés contre seulement 95 pour le XV du Trèfle! Pour au final donc, préserver leur en-but, la première tâche qu'il s'était fixée.

Guilhem Guirado et Matthieu Jalibert (France) en train de défendre sur Bundee Aki (Irlande) le 03/02/2018Icon Sport

"J'étais le premier à dire qu'avec une bonne défense on pouvait gagner. On a pris confiance sur la défense" a souligné le deuxième ligne Arthur Iturria. La tâche la plus facile, aussi, pour une équipe en plein doute et à court de repères communs, qui a bénéficié de seulement quinze jours de préparation pour se régler. "Il est plus facile, quand on est une équipe qui n'est pas trop en confiance, de bien défendre que de bien attaquer. Car c'est avant tout de l'envie" a estimé Iturria.

Reste, maintenant, à bénéficier davantage de munitions, et à mieux les exploiter. Dès dimanche prochain et le déplacement en Ecosse ?