Montauban : un ancien entraîneur et deux anciens présidents au tribunal

Pierre-Philippe Lafond ainsi que Daniel Bory et Thierry Eychenne sont poursuivis pour travail dissimulé et fausse déclaration. Pour ces faits datant de 2015-2016, l’ancien joueur encourt 10 000 € d’amende et 6 mois de prison avec sursis. 5 000 € d’amende sont requis pour les deux présidents. Il est reproché à Pierre-Philippe Lafond d’avoir exercé le métier d’entraîneur « alors qu’il était en arrêt maladie et d’avoir touché une allocation-chômage indue de Pôle Emploi pendant une formation de manager », explique le site de la radio Totem.

Des montants réguliers atteignant 3 000 € auraient été versés de la part du club sur une des sociétés de l’accusé. L’avocate de Pôle Emploi, qui se porte partie civile, estime qu’il aurait reçu « de 6 à 7000 € par mois d’allocation-chômage pour 7,5 heures de formation par semaine ». Délibéré le 18 janvier.

Pau : Joseph arrive en prêt

Le troisième ligne Jordan Joseph (21 ans) est prêté à la Section paloise jusqu’à la fin de la saison. Le double champion du monde moins de 20 ans, qui n’avait disputé qu’un match avec le Racing 92, va tenter de se relancer dans le Béarn où il retrouvera Sébastien Piqueronies qu’il a connu chez les Bleuets.

Castres : Jack Whetton s'est engagé

Le Castres olympique vient d’officialiser la signature de Jack Whetton, fils de Gary, légende all black du club et champion de France avec le CO en 1993. Jack arrive en qualité de joker médical pour suppléer les absences de Ryno Pieterse, Stéphane Onambélén et Mathieu Babillot. Le nouveau venu, âgé de 29 ans, évoluait cette saison avec la franchise australienne des Waratahs après un passage aux Highlanders.

Usap : premier contrat pour Perez

Alexandre Perez (19 ans) va continuer sa formation à l’Usap. Le jeune ouvreur ou arrière, entré en jeu une mi-temps lors de la défaite à Lyon en septembre, a signé un premier contrat espoir professionnel de trois ans avec le club catalan, selon L’Indépendant.