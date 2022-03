"Ce qui est vrai, c'est que Melvyn n'a pas renoncé à la clause de sortie anticipée qui figure dans son contrat. Il pouvait la dénoncer avant la fin du mois de février, il ne l'a pas fait. Ça veut donc dire qu'il se réserve la possibilité d'aller dans un autre club, ni plus ni moins. Il y a deux cas de figure désormais : soit Perpignan se maintient et l'on sera en concurrence avec des grosses écuries de l'élite sur ce dossier, comme Toulouse ou le Racing ; soit l'on descend et ce sera réglé.

Sa décision me paraît raisonnable étant donné que l'avenir du club n'est pas acté. Je ne m'attendais pas à autre chose de sa part. Le seul sujet pour lui est de contribuer au maintien de l'Usap en Top 14. Concernant son avenir, il a peut-être déjà pris sa décision mais il n'annoncera rien tant que la situation sportive de l'équipe ne sera pas fixée. Le club ne fera pas d'autre communication à ce sujet."

Si Melvyn Jaminet est toujours fortement pressenti à Toulouse cet été, il faudra encore attendre plusieurs semaines pour que le dossier soit bouclé et officialisé.