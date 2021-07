MHR : Et un qui font 18 pour Ouedraogo

Le troisième ligne emblématique de Montpellier Fulgence Ouedraogo (34 ans, 39 sélections) a officiellement prolongé d’une année son aventure avec le MHR. Au club depuis 2005, le capitaine héraultais a disputé 325 matchs avec les Cistes, remportant deux Challenge Cup au passage.

De Crespigny, pari australien

Le CO a engagé le deuxième ou troisième ligne australien Nick Champion de Crespigny (24 ans). Cet international moins de 20 ans avec l’Australie vient de finir son parcours universitaire à la Sydney University. "Cela fait plusieurs saisons que je suis le parcours de Nick" a expliqué notre entraîneur principal Pierre-Henry Broncan. "C’est un joueur au profil puissant et combattant qui colle parfaitement avec le rugby de l’hémisphère Nord"

Lyon : Veredamu et Rey pour clôturer

Le troisième ligne clermontois Tavite Veredamu (31 ans, une saison), le pilier gauche toulonnais Sébastien Taofifenua (29 ans, 2 sélections, deux saisons) et le pilier gauche grenoblois Jérôme Rey (26 ans, quatre saisons) sont les cinquièmes, sixièmes et septièmes recrues du Lou pour 2021-2022. Le club a annoncé la fin de son marché. Afin de compléter son centre de formation, le Lou a recruté six joueurs prometteurs : Marvin Okuya (17 ans, troisième ligne, Massy), Arthur Mathiron (18 ans, centre-ouvreur, ABCD XV), Davit Niniashvili (19 ans, centre-arrière, Khvamli RC), Monty Leverstein (20 ans, deuxième ligne, Narbonne), Ahmed Kane (20 ans, troisième et deuxième ligne, Genève), Shade Barkallah (19 ans, troisième ligne, Hyères-Carqueiranne).