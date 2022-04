Un talonneur All Black vers Lyon

C’était l’une des priorités du recrutement du LOU. Alors que l’expérimenté talonneur Mickael Ivaldi s’en ira du côté de Paris et que sa doublure américaine, Joe Taufete'e, retournera aux USA, il fallait trouver un talonneur d’un certain calibre pour venir caler la mêlée lyonnaise l’an prochain. Et en parlant de calibre, il semblerait que ce soit Liam Coltman qui ait la faveur des pronostics pour rejoindre le Rhône. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien All Black (32 ans, 8 sélections) aurait donné son accord aux dirigeants lyonnais. Le talonneur des Highlanders viendrait alors apporter toute son expérience et sa rudesse au paquet d’avants des pensionnaires de Gerland.

Coltman Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Radradra pourrait quitter Bristol

Semi Radradra (29 ans, 11 sélections) va-t-il quitter Bristol ? L’interrogation a de quoi interpeller étant donné le pedigree du joueur et sa situation contractuelle.Le Fidjien, engagé sur plusieurs années avec les Bears, pourrait être amené à quitter son club en raison des contraintes du salary cap. D’après The Rugby Paper, Bristol devait réduire sa masse salariale de 400 000 £ (474 797 euros) en vue de la saison prochaine mais aurait manqué la date limite pour exercer les clauses de sortie de plusieurs de ses joueurs. Le non-respect de la date limite a déclenché l’année optionnelle de six éléments qui avaient signé des accords de deux saisons plus une en août 2020. Cette situation pourrait contraindre le club emmené par Pat Lam à se séparer de gros salaires.Celui de l’ancien Toulonnais et Bordelais est un des plus élevés du Premiership. Affaire à suivre…

Le centre Wallaby Simone à Clermont

Le centre australien Irae Simone, 2 sélections avec l'Australie s'engage avec l'ASM. Âgé de 26 ans, le natif d'Auckland n'entre plus dans les plans de la sélection australienne. Suivi depuis plusieurs semaines par les Clermontois et en fin de contrat avec les Brumbies, le Wallaby viendra renforcer l'effectif auvergnats.