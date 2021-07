Perpignan : vague d'officialisations à venir

Si l’Usap est moins active en termes d’annonces que l’autre promu, Biarritz, les dirigeants catalans s’attellent aussi à renforcer leur effectif en vue de la remontée. Plusieurs noms circulent pour renforcer les rangs sang et or la saison prochaine. Dont ceux du centre treiziste Brayden Williame (28 ans), du numéro 8 australien de la Western Force Byrnard Stander (30 ans), avec qui les contacts sont avancés mais pas encore finalisés, du deuxième ligne des Harlequins Tevita Cavubati (33 ans) ou encore du deuxième ligne des London Irish Andrei Mahu (29 ans), pressenti comme joker médical. L’arrivée du flanker de Pau Matthieu Ugena (25 ans) est également évoquée, même si l’ancien Parisien est encore lié à la Section. L’Usap devrait prochainement officialiser le nom de ses recrues restantes. Pour rappel, les promus ont jusqu’au 15 juillet pour finaliser leur marché.

Castres : Caballero et Wihongi dans le staff

Le CO était en quête de compétences supplémentaires pour étoffer son staff en vue de la saison prochaine. C’est un duo composé de l’ancien pilier Karena Wihongi et de l’ex-troisième ligne Yannick Caballero qui a été retenu pour travailler avec Pierre-Henry Broncan, manager, David Darricarrère (trois-quarts) et Joe Worsley (défense). Karena Wihongi apportera son expérience dans le domaine de la mêlée, tandis que Yannick Caballero se concentrera sur la touche. « C’est important pour nous, dans notre projet et notre identité, d’avoir une réelle transmission entre les anciens joueurs qui ont mouillé le maillot et les actuels qui défendent nos couleurs tous les week-ends, explique l’entraîneur principal Pierre-Henry Broncan. Karena et Yannick sont deux joueurs emblématiques du club, qui incarnent parfaitement les valeurs d’un Olympien. Bien que jeunes coachs, ils vont désormais mettre à profit toute leur expérience sur les domaines de la mêlée et de la touche, et transmettre leur savoir à nos joueurs. » À noter qu’Arnaud Mela, un temps en course pour le poste d’entraîneur des avants du CO à finalement rejoint Brive.

Montauban : un centre d'entraînement de plus de 10 millions d'euros

Le projet du Ramiérou est officiel depuis ce mercredi. Le conseil municipal a validé la rénovation du centre d’entraînement de Montauban pour un coût estimé à près de dix millions d’euros. Livrée pour la saison 2023-2024, la structure servira aux professionnels, à l’association USM mais aussi à d’autres sports, de façon minoritaire.