Tyler Duguid est un deuxième ligne international U20 canadien. Arrivé chez les champions de France en titre en 2020, en provenance de Narbonne et il devient vite un des tauliers du groupe espoir au point de disputer même quelques rencontres avec le groupe professionnel, vingt et une au total depuis son arrivée dans l'Hérault.

Devenu JIFF cette saison le joueur originaire d'Edmonton au Canada vient de prolonger son contrat Espoir jusqu'en 2023 et deviendra professionnel avec les Cistes pour deux saisons soit jusqu'en 2025. Le joueur dans le communiqué remercie le club de sa confiance : "Je suis heureux de pouvoir prolonger au MHR pour deux saisons supplémentaires, ils m’ont fait confiance et m’ont permis de devenir un meilleur joueur."

Philippe Saint-André s'est lui aussi réjouit de cette prolongation : "On est très content que Tyler continue l'aventure avec nous. C'est un joueur du centre de formation, qui est JIFF depuis cette saison et qui a de plus en plus de temps de jeu. Ça fait partie de la politique du club de faire monter les joueurs à gros potentiel de notre centre de formation."