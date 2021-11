L'UBB va t-elle perdre deux de ses cadres dans les prochains mois ? Ce serait bien possible, puisque comme l'affirme Midi Olympique, Ulupano Seuteni et Ben Lam pourraient aller voir ailleurs. Le trois-quart centre ou ouvreur est très convoité, notamment parce qu’il bénéficie du statut Jiff. Il serait sur les tablettes de La Rochelle, du Racing 92 et de Lyon et ne serait pas fermé à l’idée d’un départ. Véritable couteau suisse et membre très important de Bordeaux-Bègles cette année, l'ancien Toulonnais ou Oyonnaxien ne manque donc pas de courtisans. Preuve de sa grande importance dans le système mis en place par Christophe Urios, Ulupano Seuteni a pris part aux dix journées disputées par les Unionistes ce début de saison.

Autre sujet sensible à gérer pour le staff girondin, le cas Ben Lam. L'ailier néo-zélandais, arrivé la saison dernière pour remplacer numériquement Semi Radradra dans le groupe bordelais, serait sur les tablettes de Montpellier. Le MHR veut renforcer son effectif et cherche donc à frapper un gros coup sur le marché des transferts. Même s'il a connu quelques premiers mois compliqués en Gironde, Lam reste un incroyable finisseur. Tout comme Seuteni, il a inscrit quatre essais cette saison en neuf titularisations, avec notamment un triplé face à Brive. Si ces deux départs venaient à se confirmer, les dirigeants bordelais devront donc remplacer deux joueurs importants de leur équipe.